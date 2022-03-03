СБУ: Наступление российских оккупантов замедлилось, военные все чаще сдаются в плен

Например, в районе Николаева ВСУ обезвредили российский десант, пытавшийся высадиться. Часть оккупантов сразу сдались в плен. Российский десантник в разговоре с матерью рассказал ей, где он воевал на самом деле. И при этом просил, чтобы солдатские матери выходили на протесты с требованиями забрать российские войска из Украины.

Впоследствии близ Николаева добровольно сдались в плен еще шесть российских танкистов.

Для родственников российских оккупантов в Украине недавно функционирует объединенный центр. К нему могут обращаться матери русских солдат, которые хотят забрать из плена своих сыновей.

Для обращений граждан круглосуточно работают телефоны:

+38 067 650 83 32;

+38 098 087 36 01.

Также работает электронная почта: [email protected]