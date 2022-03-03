В результате российского авиаудара по Чернигову погибли девять человек – облгосадминистрация

В ОГА отметили, что в месте бомбардировки нет военных объектов Фото: В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА) / Telegram

"Работают спасатели. По информации ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН"), предварительно девять погибших и четверо травмированных", – написал он.

По данным Чауса, российская авиация атаковала частные дома и две школы в районе Старая Подусовка, а также по многоэтажный жилой массив.

Глава ОГА подчеркнул, что в районе бомбардировки нет ни одного военного объекта.

"Многие многоквартирные дома повреждены – выбиты окна, разрушены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия. [...] Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", – написал Чаус.