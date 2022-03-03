Колонна российской техники направилась к АЭС – мэр Энергодара

"Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны!" – написал он в Telegram.

Он также обнародовал видео обстрелов.

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Запорожская атомная электростанция надежно охраняется и трагический сценарий невозможен, сообщила сегодня пресс-служба Энергоатома, ссылаясь на словам министр энергетики Германа Галущенко.