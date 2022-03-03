Российские оккупанты взломали некоторые сайты местных властей в Украине и разместили фейк о капитуляции – СБУ

Несколько сайтов органов власти в Украине взломали хакеры и разместили там ложное заявление от имени Зеленского Фото: depositphotos.com

"Это фейк! Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче", – сказано в заявлении.

В СБУ подчеркнули, что руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и "делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага".

"Власть, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы!" – отметили в ведомстве.

В СБУ призвали получать информацию только из официальных источников и не распространять непроверенные и недостоверные факты.

По предварительным данным, были взломаны сайты Жидачевского городского совета, Косовской районной государственной администрации и другие. Доступ к ним сейчас ограничен.

На них было размещено обращение якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил, что не хочет, чтобы украинцы продолжали гибнуть, сообщил о подписании мирного договора с Россией и призвал сложить оружие.

Компания "Энергоатом" сообщила в Telegram, что несколько сайтов Энергодара Запорожской области тоже транслируют фейковое обращение президента о капитуляции.

"Это дерзкий фейк. Оккупанты всеми способами пытаются остановить героическое сопротивление Энергодара", – сказано в сообщении.

Украинские власти ранее предупреждали, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию против украинского населения. Об этом, в частности, сообщил министр обороны Алексей Резников 1 марта.

"Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массово вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию. На "подтверждение" этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. Это ложь. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа!" – подчеркнул он.