Путин заявил Макрону, что российская армия "ведет борьбу с нацизмом" и не обстреливает украинские города. Президент Франции считает, что "худшее еще впереди"

Макрон и Путин провели третий разговор с начала вторжения РФ в Украину Фото: EPA

По данным подконтрольного Кремлю агентства ТАСС, Путин во время разговора вновь изложил пропагандистские месседжи, что Россия в Украине якобы "ведет борьбу с нацизмом" и что в государственной политике Украины "существенная роль неонацистов".

Президент РФ заявил, что Россия намерена продолжить "бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований" в Украине.

Говоря о переговорах с Украиной, Путин сказал, что принципиальными для РФ остаются несколько вопросов – демилитаризация и нейтральный статус Украины – "с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации". Он заявил, что эти задачи "будут в любом случае выполнены", а затягивание переговоров приведет лишь к тому, что "в переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву".

Путин заявил, что война в Украине, которую он называет "специальной операцией", "идет по плану" и что в Украине РФ уничтожает только военную инфраструктуру. Утверждения о ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов "не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании", сказал он.

Елисейский дворец на своем сайте не сообщал о деталях разговора, но его релиз цитируют французские СМИ, в частности Ouest-France и Le Figaro.

После беседы Макрон выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации в Украине, поскольку Путин заявил о планах "взять контроль над всей ее территорией". Президент Франции сказал, что Путин выразил "очень большую решимость" продолжать наступление на Украину, и предположил, что "худшее еще впереди".

Макрон сказал Путину, что тот совершает "большую ошибку", продолжая войну в Украине.

Накануне президент Франции выступил с обращением к нации, его текст опубликован на сайте Елисейского дворца. Он назвал Россию агрессором и подчеркнул, что ее никто не атакует. Оправдание агрессии борьбой против "нацизма" Макрон назвал "оскорблением памяти и истории российского и украинского народов, которые вместе боролись против нацизма" во время Второй мировой войны.

"Эта война – плод духа мести, рожденный ревизионистским прочтением истории Европы", – убежден Макрон.

Во время разговора с ним Путин раскритиковал обращение и высказал свое несогласие с такой позицией, отметили в Кремле.

Это был третий разговора Путина и Макрона с начала вторжения России в Украину.