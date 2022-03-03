Путин заявил Макрону, что российская армия "ведет борьбу с нацизмом" и не обстреливает украинские города. Президент Франции считает, что "худшее еще впереди"

По данным подконтрольного Кремлю агентства ТАСС, Путин во время разговора вновь изложил пропагандистские месседжи, что Россия в Украине якобы "ведет борьбу с нацизмом" и что в государственной политике Украины "существенная роль неонацистов".
Президент РФ заявил, что Россия намерена продолжить "бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований" в Украине.
Говоря о переговорах с Украиной, Путин сказал, что принципиальными для РФ остаются несколько вопросов – демилитаризация и нейтральный статус Украины – "с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации". Он заявил, что эти задачи "будут в любом случае выполнены", а затягивание переговоров приведет лишь к тому, что "в переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву".
Путин заявил, что война в Украине, которую он называет "специальной операцией", "идет по плану" и что в Украине РФ уничтожает только военную инфраструктуру. Утверждения о ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов "не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании", сказал он.
Елисейский дворец на своем сайте не сообщал о деталях разговора, но его релиз цитируют французские СМИ, в частности Ouest-France и Le Figaro.
После беседы Макрон выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации в Украине, поскольку Путин заявил о планах "взять контроль над всей ее территорией". Президент Франции сказал, что Путин выразил "очень большую решимость" продолжать наступление на Украину, и предположил, что "худшее еще впереди".
Макрон сказал Путину, что тот совершает "большую ошибку", продолжая войну в Украине.
Накануне президент Франции выступил с обращением к нации, его текст опубликован на сайте Елисейского дворца. Он назвал Россию агрессором и подчеркнул, что ее никто не атакует. Оправдание агрессии борьбой против "нацизма" Макрон назвал "оскорблением памяти и истории российского и украинского народов, которые вместе боролись против нацизма" во время Второй мировой войны.
"Эта война – плод духа мести, рожденный ревизионистским прочтением истории Европы", – убежден Макрон.
Во время разговора с ним Путин раскритиковал обращение и высказал свое несогласие с такой позицией, отметили в Кремле.
Это был третий разговора Путина и Макрона с начала вторжения России в Украину.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.
Мемориалы жертвам Холокоста, исследователи Второй мировой войны, историки, занимающиеся изучением геноцидов, осудили нападение России на Украину. "Попытки Путина исказить и манипулировать темой Холокоста, чтобы оправдать незаконное вторжение в суверенную демократическую страну, крайне отвратительны. Символично, что он начинает наступление на Киев с удара по территории Бабьего Яра, где состоялось крупнейшее преступление нацистов", – заявил глава наблюдательного совета мемориального комплекса "Бабий Яр" Натан Щаранский.