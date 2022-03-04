"Если АЭС взорвется, это будет в 10 раз больше Чернобыля". Кулеба призвал россиян немедленно прекратить огонь

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если она взорвется, это будет в 10 раз больше Чернобыля!" – написал Кулеба.

Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности, подчеркнул министр.

Контекст:

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома".

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр Энергодара сообщил, что колонна вражеской техники двигается в сторону атомной электростанции, в городе слышны громкие выстрелы.

Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. Пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия – их расстреливают, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

"Энергоатом" обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это "строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира".