Во время обстрела оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС, пожарные не могут добраться до места возгорания

"Пожар на Запорожской АЭС продолжается. Пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия. Расстреливают в упор! Уже есть попадание в первый энергоблок", – сказал он в видеообращении.
В "Энергоатоме" сообщили, что в данный момент ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов – Ростова-на-Дону и Краснодара.
По данным "Сегодня", первый энергоблок, в который попали оккупанты, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели.
Туз в эфире телеканала "Рада" сообщил, что вечером 3 марта в Запорожье зашло около 100 единиц российской техники, которая направилась на промышленную площадку АЭС.
"Прямо сейчас ведутся обстрелы со стороны военной техники прямо по АЭС. Попадают снаряды. Враждебная техника движется и стреляет прямо по атомной станции. Видно дим. Я звонил коллегам, которые работают на энергоблоках, говорят, что снаряды попадают прямо по блокам, рядом с опасным производством", – сказал Туз.
Он сообщил, что на АЭС расположено хранилище отработанного ядерного топлива.
"Хорошо, что оно пока еще не попало под огонь врага. Но это реально очень опасно", – сказал Туз.
Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.
Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр Энергодара сообщил, что колонна вражеской техники двигается в сторону атомной электростанции, в городе слышны громкие выстрелы. Около 1.40 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар.
"Энергоатом" обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это "строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира".
Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
В первый день вторжения оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство западных стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.