Во время обстрела оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС, пожарные не могут добраться до места возгорания

Спасатели пока не начали тушить пожар на АЭС Скриншот: Запорізька АЕС / YouTube

"Пожар на Запорожской АЭС продолжается. Пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия. Расстреливают в упор! Уже есть попадание в первый энергоблок", – сказал он в видеообращении.

В "Энергоатоме" сообщили, что в данный момент ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов – Ростова-на-Дону и Краснодара.

По данным "Сегодня", первый энергоблок, в который попали оккупанты, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели.

Туз в эфире телеканала "Рада" сообщил, что вечером 3 марта в Запорожье зашло около 100 единиц российской техники, которая направилась на промышленную площадку АЭС.

"Прямо сейчас ведутся обстрелы со стороны военной техники прямо по АЭС. Попадают снаряды. Враждебная техника движется и стреляет прямо по атомной станции. Видно дим. Я звонил коллегам, которые работают на энергоблоках, говорят, что снаряды попадают прямо по блокам, рядом с опасным производством", – сказал Туз.

Он сообщил, что на АЭС расположено хранилище отработанного ядерного топлива.

"Хорошо, что оно пока еще не попало под огонь врага. Но это реально очень опасно", – сказал Туз.

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр Энергодара сообщил, что колонна вражеской техники двигается в сторону атомной электростанции, в городе слышны громкие выстрелы. Около 1.40 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар.

"Энергоатом" обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это "строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира".

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома".