На Запорожской АЭС заявили, что бои возле станции прекратились, радиационный фон в норме, но ядерная безопасность нарушена

Пожар на Запорожской АЭС начался в ночь на 4 марта Фото: wikipedia.org

Он рассказал, что станция не получила критических повреждений.

Два чиновника Белого дома сообщили CNN, что США тоже пока не фиксируют признаков повышенного уровня радиации на АЭС.

После пожара, по данным источников "Украинской правды", на территорию АЭС ворвались кадыровцы, они вели бой с нацгвардейцами. Собеседники издания предположили, что кадыровцы хотят заминировать территорию.

По состоянию на 4.00, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на территории АЭС продолжал гореть пятиэтажный учебно-тренировочный комплекс. Огнем охвачены третий, четвертый и пятый этажи здания.

"Оккупанты не дают возможности подразделениям ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара", – сообщило ведомство в Facebook.

В ГСЧС уточнили, что противопожарное состояние АЭС остается в норме.

Врио генерального директора станции Игорь Мурашов заявил, что ядерная безопасность на АЭС нарушена.

"Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть большие риски. Реакторы в опасности", – цитирует его пресс-служба "Энергоатома".