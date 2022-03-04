Министр энергетики Украины после обстрела оккупантами Запорожской АЭС: Мы на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории

"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества. Агрессор продолжает наносить сокрушительные удары по Украине. Его не останавливают многотысячные жертвы и трагедии. Сегодня он хочет уничтожить весь мир. Из танков, "Градов" и другой тяжелой артиллерии в упор расстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий. Идет бой уже на площадке станции, распространяется пожар", – отметил министр.

Он подчеркнул, что это война на уничтожение человечества и планеты.

"Ядерная и радиационная безопасность врага не волнует. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны. Уже несколько дней мы стараемся донести этот тезис до МАГАТЭ. Мы требовали вмешательства этой международной организации и жестких решений по агрессору. Но их пока нет", – отметил министр.

Он потребовал от международного сообщества "не только профессиональной оценки происходящих событий", но и реального вмешательства, принятия "самых жестких мер", в том числе НАТО и странами –обладателями ядерного оружия.