На Запорожской АЭС загорелось два корпуса, пожарных завернули в часть – ОГА

"Руководством станции было принято решение включить защиту. К счастью, админкорпус поврежден, но не загорелся. Коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы", – написал он.

В 2.50 мэр сообщил, что к месту возгорания пропустили пожарных, но спустя полчаса опроверг эту информацию.

"Реально можно сойти с ума, но не надо. Работаем дальше. Пожарных завернули в часть. Блокируют работу", – написал Старух.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что спасатели пока не могут приступить к тушению пожара.

По состоянию на 2.26, по данным ГСЧС, на Запорожской АЭС из шести энергоблоков работал только один – четвертый.

"Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. Пока идет бой, подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности", – сказано в опубликованном в Facebook сообщении.

Президент Украины разместил видео обстрела станции в Facebook и написал: "Сейчас! Российский огонь по атомной электростанции".