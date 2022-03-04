Зеленский: Ни одна страна, кроме России, не обстреливала атомные энергоблоки. Государство-территорист прибегло к ядерному терору

Зеленский: Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе Фото: president.gov.ua

"Европа сейчас должна проснуться. Горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас. Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оснащенные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились", – сказал Зеленский.

Он призвал обратить на это внимание все человечество и вспомнить трагедию на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

"Я обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, ко всем людям, которые знают слово "Чернобыль" и сколько жертв принес взрыв на атомной электростанции. Это была глобальная катастрофа, с ее последствиями боролись сотни тысяч людей... Россия хочет это повторить и уже повторяет. Европейцы, проснитесь, пожалуйста! Говорите своим политикам! Российские войска обстреливают атомную станцию в Украине. Там шесть энергоблоков! Шесть! В Чернобыле взорвался один", – напомнил Зеленский.

Он сообщил, что связался по этому поводу с международными партнерами, в частности, с президентом США Джо Байденом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой, канцлером Германии Олафом Шольцем, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы всех предупреждаем: ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что российские пропагандисты грозились "засыпать мир ядерным пеплом".

"Теперь это не угроза. Теперь это реальность. Мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или он не произойдет (дай бог!), – никто этого не просчитает до конца. Но наши парни всегда держали атомную станцию в безопасности, чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог на станцию войти, чтобы никто не мог эту станцию захватить, заминировать и шантажировать потом ядерной катастрофой весь мир", – сказал президент.

Он призвал немедленно остановить российских военнослужащих.

"Кричите своим политикам! – обратился Зеленский к гражданам других стран. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции".