МАГАТЭ призвало прекратить боевые действия в Энергодаре и возле Запорожской АЭС

В организации сообщили, что 3 марта Украина проинформировала МАГАТЭ, что большое количество российских танков и пехоты "прорвали блокпост" возле Энергодара и направляются в сторону АЭС. В городе и на подступах к станции начались бои. Украинские власти назвали ситуацию критической.

Гросси сказал, что МАГАТЭ продолжает консультации с Украиной и другими странами "с целью оказания максимально возможной помощи стране, поскольку она стремится поддерживать ядерную безопасность в нынешних сложных обстоятельствах".

Около 4.00 4 марта МАГАТЭ сообщило в Twitter, что получило информацию от украинского регулятора про отсутствие данных об изменении уровня радиации в районе АЭС.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на Запорожской АЭС не затронул основное оборудование, персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", – сказано в другом твите.

#Ukraine tells IAEA that fire at site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant has not affected “essential” equipment, plant personnel taking mitigatory actions. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

В связи с серьезной ситуацией на Запорожской АЭС МАГАТЭ перевело свой Центр по инцидентам и аварийным ситуациям в режим "полного круглосуточного реагирования", отметила организация.