Пожарные начали тушить пожар на Запорожской АЭС. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет

Как сообщила в Facebook пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожарные выехали на АЭС в 5.20.

Они установили, что горит пятиэтажный учебно-тренировочный корпус.

"После проведения разведки установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении ведомства.

К тушению пожара привлечены 44 человека и 11 единиц техники.

В 5.55 им удалось локализовать огонь на площади 2 тыс. м², уточнили в ГСЧС.

Ранее в течение нескольких часов оккупанты не пропускали пожарных на станцию.