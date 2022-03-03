Зеленский: Эрдоган делает много шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну

"Честно говоря, я не все детали помню, кто из представителей Турции мог об этом сказать. Лично с президентом Эрдоганом у нас мощные личные отношения. Очень хорошие отношения. Очень теплые отношения. Он помогает. Вопрос не только в дронах, то, что мы там покупали дроны – это большая помощь. Есть много вопросов, где Эрдоган помог Украине, я ему очень благодарен. На политическом уровне он также делает много шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну", – заявил Зеленский.
Президент Украины убежден, что Эрдоган серьезно влияет на мировую политику и экономику, и поэтому рассчитывает на его помощь.
"Не так много лидеров мира имеют эту возможность. Много кто хочет, но возможность такую мало кто имеет. Это нужно быть таким серьезным, мощным, влиятельным государством на все, на геополитику и на экономику мировую. И Эрдоган такой. Он очень крепкий, он очень серьезный президент, и он помогает. Поэтому у меня к нему нет вопросов, – сказал глава Украинского государства. – Я думаю, что он один из тех гарантов безопасности для Украины, и он точно им будет в этом кругу тех стран, которые должны ввести гарантии безопасности для Украины. Когда мы сядем за стол переговоров, я в это верю, с президентом России, и именно эти гарантии безопасности должна получить Украина. Поэтому он будет влиять на этот процесс. Я в это очень верю".
26 февраля Зеленский говорил, что Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхмамом Алиевым предложили организовать переговоры с Россией. Зеленский назвал Эрдогана другом и сказал, что поблагодарил его за постоянную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.