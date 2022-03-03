Зеленский: Эрдоган делает много шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну

Зеленский убежден, что Эрдоган серьезно влияет на мировую политику и экономику, и поэтому рассчитывает на его помощь Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Честно говоря, я не все детали помню, кто из представителей Турции мог об этом сказать. Лично с президентом Эрдоганом у нас мощные личные отношения. Очень хорошие отношения. Очень теплые отношения. Он помогает. Вопрос не только в дронах, то, что мы там покупали дроны – это большая помощь. Есть много вопросов, где Эрдоган помог Украине, я ему очень благодарен. На политическом уровне он также делает много шагов, чтобы у президента России было понимание, что нужно закончить войну", – заявил Зеленский.

Президент Украины убежден, что Эрдоган серьезно влияет на мировую политику и экономику, и поэтому рассчитывает на его помощь.

"Не так много лидеров мира имеют эту возможность. Много кто хочет, но возможность такую мало кто имеет. Это нужно быть таким серьезным, мощным, влиятельным государством на все, на геополитику и на экономику мировую. И Эрдоган такой. Он очень крепкий, он очень серьезный президент, и он помогает. Поэтому у меня к нему нет вопросов, – сказал глава Украинского государства. – Я думаю, что он один из тех гарантов безопасности для Украины, и он точно им будет в этом кругу тех стран, которые должны ввести гарантии безопасности для Украины. Когда мы сядем за стол переговоров, я в это верю, с президентом России, и именно эти гарантии безопасности должна получить Украина. Поэтому он будет влиять на этот процесс. Я в это очень верю".

26 февраля Зеленский говорил, что Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхмамом Алиевым предложили организовать переговоры с Россией. Зеленский назвал Эрдогана другом и сказал, что поблагодарил его за постоянную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.