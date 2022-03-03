Зеленский: Если нас, не дай бог, не станет, дальше будут Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Польша

Владимир Зеленский: Я хочу поблагодарить те страны, которые сейчас нас поддерживают, передают оружие, это правда, мы благодарны. Но я считаю, что слишком поздно Фото: пресс-служба Офиса президента

"Что будет дальше, если Украина не остановит все это, и если весь мир не объединится вокруг решимости Украины? Я хочу поблагодарить те страны, которые сейчас нас поддерживают, передают оружие, это правда, мы благодарны. Я считаю, что слишком поздно, это слишком поздно. Мы отдали этот срок, когда мы говорили и просили. И этот срок стоил тысячи жизней украинцев. Вот такая цена. И это абсолютная правда", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины перечислил те страны, которые, по его мнению, станут следующими объектами агрессии России.

"После Украины, если нас не станет, это не дай бог, дальше будет Латвия. Запомните нашу встречу. Латвия, Литва, Эстония, Молдова, дальше будет Грузия, дальше будет Польша. И так будут они идти до Берлинской стены, поверьте мне. Должен мир показывать свою прочность, не воюя, не теряя людей, потому что прочность – это дипломатия. Сейчас серьезные санкции – мне кажется, это было правильное начало", – заявил он.