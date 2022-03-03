Зеленский: Если нас, не дай бог, не станет, дальше будут Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Польша

"Что будет дальше, если Украина не остановит все это, и если весь мир не объединится вокруг решимости Украины? Я хочу поблагодарить те страны, которые сейчас нас поддерживают, передают оружие, это правда, мы благодарны. Я считаю, что слишком поздно, это слишком поздно. Мы отдали этот срок, когда мы говорили и просили. И этот срок стоил тысячи жизней украинцев. Вот такая цена. И это абсолютная правда", – подчеркнул Зеленский.
Президент Украины перечислил те страны, которые, по его мнению, станут следующими объектами агрессии России.
"После Украины, если нас не станет, это не дай бог, дальше будет Латвия. Запомните нашу встречу. Латвия, Литва, Эстония, Молдова, дальше будет Грузия, дальше будет Польша. И так будут они идти до Берлинской стены, поверьте мне. Должен мир показывать свою прочность, не воюя, не теряя людей, потому что прочность – это дипломатия. Сейчас серьезные санкции – мне кажется, это было правильное начало", – заявил он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.