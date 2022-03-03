Каждый украинец, потерявший работу из-за вторжения России, получит выплату в 6,5 тыс. грн – Зеленский

Зеленский: Правительство уже подготовило программу спецпомощи для всех украинцев, потерявших возможность работать Фото: president.gov.ua

"Украинцы во всех регионах, обожженных войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают по полной. Настоящие гуманитарные грузы – в пути. Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, потерявших возможность работать. Сейчас. Там, где боевые действия! Каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тыс. грн без всяких условий", – сказал президент.

Также Зеленский рассказал, что, несмотря на войну, власти обеспечивают полную выплату пенсий.

"Проиндексированные пенсии. Как это должно быть по закону. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", – заверил он.