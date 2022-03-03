ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – Западу: Если вы не можете закрыть небо сейчас, скажите – когда? Какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног и голов должны быть оторваны?

Владимир Зеленский: Если нет у вас сил, стойкости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Или это несправедливо, скажите?
Владимир Зеленский: Если нет у вас сил, стойкости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Или это несправедливо, скажите?
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Если Запад не в состоянии назвать срок, когда он может закрыть небо Украины от вражеских самолетов и артиллерии, он мог бы предоставить самолеты, чтобы украинцы могли на своей земле отвечать агрессору, но пока не делается даже этого, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для иностранных СМИ 3 марта. Видео опубликовано в Facebook Офиса президента.

"Мы хотим ввести закрытие неба, потому что конкретно убивают наших людей, это происходит, причем с территории Беларуси и России вылетают эти ракеты, бомбы, "Искандеры", самолеты, бомбардировщики. Все это происходит. Я обратился по поводу закрытия неба к президенту [США Джо] Байдену, я обращался и, кажется, к [канцлеру Германии Олафу] Шольцу, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что точно не может сказать, с кем об этом говорил, потому что каждый день совершает по 20–30 международных звонков.

"И я сказал: если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то сейчас дайте нам срок – когда? Если сейчас вы не можете дать украинцам срок, когда вы это введете, то сколько нужно? Скажите, какое число людей должно взорваться? Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы они были оторваны, отлетели? Чтобы достучаться до вас, чтобы вы это закрыли. Сколько надо? Количество скажите? Я пойду, мы будем считать и ждать до этого момента", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас просит о закрытии неба так же, как раньше просил Запад ввести санкции против России до ее вторжения в Украину.

"А если вы не можете и этого сказать, даже сроки, – то это то же самое, что происходило с санкциями. Я просил ввести превентивные санкции до начала войны. Вы увидите, они не будут наступать, дайте полный пакет этих санкций. Я попросил всех лидеров, ответ вы знаете. Слава богу, сейчас это есть. И слава богу, весь мир сейчас видит, что это действует. Я просил эту поддержку. Так же, как я сейчас прошу закрыть небо. И если нет у вас сил, стойкости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Или это несправедливо, скажите?" – сказал глава Украинского государства.

Зеленский сообщил, что Украина знает, что у западных стран есть самолеты, которые помогли бы в обороне.

"Их много, новые самолеты, они очень дорогие, но они дороже человеческой жизни? Окей, мы нашли самолеты еще времен Советского Союза. Можно такие нам самолеты получить? Можно нам их получить, чтобы мы отвечали на своей земле, не на территории России, не на территории Беларуси, а на сугубо украинской земле отвечали всем этим установкам, которые по нам стреляют, танкам, и так далее?" – сказал президент Украины.

Контекст:

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что американские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Он отметил, что союзники направят дополнительные войска в восточные страны блока – Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.

Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России. 

Но в США заявили, что это "не лучшая идея".

"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC 28 февраля.

Петиция с требованием к НАТО закрыть небо над Украиной, которая размещена на сайте openPetition, уже набрала 1 млн подписей. Ее авторы пообещали отправить петицию государствам – членам НАТО. 

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Теги: Джо Байден, авиация, Владимир Зеленский, самолеты, война России против Украины, ракеты, Эммануэль Макрон, бомбардировщики, баллистическая ракета, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ребрик россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
Ребрик – россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"
Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"
  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева
  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева
"Сказать, что картина печальная ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину
"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"
"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"
Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны
Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны
"Российская власть, каждая слезинка наших детей на вашей совести!" Пятилетний сын Бужинской, рыдая, призвал остановить войну
"Российская власть, каждая слезинка наших детей – на вашей совести!" Пятилетний сын Бужинской, рыдая, призвал остановить войну
Полякова старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами
Полякова – старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии
Ярмоленко российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни
Ярмоленко – российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни
"Мир России разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья (107169)
2
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии (56826)
3
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам" (31659)
4
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области (21315)
5
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео (18656)
6
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину (18143)
7
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер (14685)
8
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо (13921)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS