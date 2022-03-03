Зеленский – Западу: Если вы не можете закрыть небо сейчас, скажите – когда? Какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног и голов должны быть оторваны?

"Мы хотим ввести закрытие неба, потому что конкретно убивают наших людей, это происходит, причем с территории Беларуси и России вылетают эти ракеты, бомбы, "Искандеры", самолеты, бомбардировщики. Все это происходит. Я обратился по поводу закрытия неба к президенту [США Джо] Байдену, я обращался и, кажется, к [канцлеру Германии Олафу] Шольцу, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону", – отметил он.
Зеленский подчеркнул, что точно не может сказать, с кем об этом говорил, потому что каждый день совершает по 20–30 международных звонков.
"И я сказал: если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то сейчас дайте нам срок – когда? Если сейчас вы не можете дать украинцам срок, когда вы это введете, то сколько нужно? Скажите, какое число людей должно взорваться? Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы они были оторваны, отлетели? Чтобы достучаться до вас, чтобы вы это закрыли. Сколько надо? Количество скажите? Я пойду, мы будем считать и ждать до этого момента", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что сейчас просит о закрытии неба так же, как раньше просил Запад ввести санкции против России до ее вторжения в Украину.
"А если вы не можете и этого сказать, даже сроки, – то это то же самое, что происходило с санкциями. Я просил ввести превентивные санкции до начала войны. Вы увидите, они не будут наступать, дайте полный пакет этих санкций. Я попросил всех лидеров, ответ вы знаете. Слава богу, сейчас это есть. И слава богу, весь мир сейчас видит, что это действует. Я просил эту поддержку. Так же, как я сейчас прошу закрыть небо. И если нет у вас сил, стойкости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Или это несправедливо, скажите?" – сказал глава Украинского государства.
Зеленский сообщил, что Украина знает, что у западных стран есть самолеты, которые помогли бы в обороне.
"Их много, новые самолеты, они очень дорогие, но они дороже человеческой жизни? Окей, мы нашли самолеты еще времен Советского Союза. Можно такие нам самолеты получить? Можно нам их получить, чтобы мы отвечали на своей земле, не на территории России, не на территории Беларуси, а на сугубо украинской земле отвечали всем этим установкам, которые по нам стреляют, танкам, и так далее?" – сказал президент Украины.
Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что американские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Он отметил, что союзники направят дополнительные войска в восточные страны блока – Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.
Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России.
Но в США заявили, что это "не лучшая идея".
"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC 28 февраля.
Петиция с требованием к НАТО закрыть небо над Украиной, которая размещена на сайте openPetition, уже набрала 1 млн подписей. Ее авторы пообещали отправить петицию государствам – членам НАТО.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.