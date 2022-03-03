Зеленский – Западу: Если вы не можете закрыть небо сейчас, скажите – когда? Какое количество людей должно взорваться, сколько рук, ног и голов должны быть оторваны?

Владимир Зеленский: Если нет у вас сил, стойкости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Или это несправедливо, скажите? Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

"Мы хотим ввести закрытие неба, потому что конкретно убивают наших людей, это происходит, причем с территории Беларуси и России вылетают эти ракеты, бомбы, "Искандеры", самолеты, бомбардировщики. Все это происходит. Я обратился по поводу закрытия неба к президенту [США Джо] Байдену, я обращался и, кажется, к [канцлеру Германии Олафу] Шольцу, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что точно не может сказать, с кем об этом говорил, потому что каждый день совершает по 20–30 международных звонков.

"И я сказал: если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то сейчас дайте нам срок – когда? Если сейчас вы не можете дать украинцам срок, когда вы это введете, то сколько нужно? Скажите, какое число людей должно взорваться? Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы они были оторваны, отлетели? Чтобы достучаться до вас, чтобы вы это закрыли. Сколько надо? Количество скажите? Я пойду, мы будем считать и ждать до этого момента", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас просит о закрытии неба так же, как раньше просил Запад ввести санкции против России до ее вторжения в Украину.

"А если вы не можете и этого сказать, даже сроки, – то это то же самое, что происходило с санкциями. Я просил ввести превентивные санкции до начала войны. Вы увидите, они не будут наступать, дайте полный пакет этих санкций. Я попросил всех лидеров, ответ вы знаете. Слава богу, сейчас это есть. И слава богу, весь мир сейчас видит, что это действует. Я просил эту поддержку. Так же, как я сейчас прошу закрыть небо. И если нет у вас сил, стойкости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Или это несправедливо, скажите?" – сказал глава Украинского государства.

Зеленский сообщил, что Украина знает, что у западных стран есть самолеты, которые помогли бы в обороне.

"Их много, новые самолеты, они очень дорогие, но они дороже человеческой жизни? Окей, мы нашли самолеты еще времен Советского Союза. Можно такие нам самолеты получить? Можно нам их получить, чтобы мы отвечали на своей земле, не на территории России, не на территории Беларуси, а на сугубо украинской земле отвечали всем этим установкам, которые по нам стреляют, танкам, и так далее?" – сказал президент Украины.