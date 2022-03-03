Петиция с требованием к НАТО закрыть небо над Украиной набрала необходимый миллион голосов

"Мы с вами за два дня сделали невозможное – собрали миллион подписей под петицией к НАТО о закрытии силами Альянса неба над Украиной. Петиция выдвигает следующие требования: закрыть воздушное пространство над Украиной, ввести в Украину миротворческие войска НАТО, предоставить военную помощь Киеву", – говорится в сообщении.
Он заявил, что на сегодняшний день возможности НАТО в области электронного контроля над наведением на цели в воздушном пространстве с использованием космических систем позволяют полностью закрыть небо на Украиной от атак российскими крылатыми ракетами и самолетами, которые бы уничтожались еще в момент пересечения украинской границы.
"В таком случае любая появляющаяся цель в воздушном пространстве Украины уничтожается силами НАТО на расстоянии нескольких сотен километров из нейтральной зоны", – отметил Найем.
2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.