Петиция с требованием к НАТО закрыть небо над Украиной набрала необходимый миллион голосов

"Мы с вами за два дня сделали невозможное – собрали миллион подписей под петицией к НАТО о закрытии силами Альянса неба над Украиной. Петиция выдвигает следующие требования: закрыть воздушное пространство над Украиной, ввести в Украину миротворческие войска НАТО, предоставить военную помощь Киеву", – говорится в сообщении.

Он заявил, что на сегодняшний день возможности НАТО в области электронного контроля над наведением на цели в воздушном пространстве с использованием космических систем позволяют полностью закрыть небо на Украиной от атак российскими крылатыми ракетами и самолетами, которые бы уничтожались еще в момент пересечения украинской границы.

"В таком случае любая появляющаяся цель в воздушном пространстве Украины уничтожается силами НАТО на расстоянии нескольких сотен километров из нейтральной зоны", – отметил Найем.

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.