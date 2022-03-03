Зеленский – Путину: Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь за стол переговоров, чего ты боишься?

Владимир Зеленский: Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Фото: Пресс-служба Офиса президента

"Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию, мы не собираемся на нее нападать. Гарантию – что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Понимаете, дело в том, что это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать, господи? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [канцлером Германии Олафом] Шольцем и т. д. Я сосед, меня не надо на 30 метров держать, я не кусаюсь, я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что остановить войну можно только путем переговоров.

"Я должен разговаривать с Путиным. Потому что нет иного пути остановить войну. Поэтому я должен это делать. Я открытый человек, я знаю все вопросы, которые затрагивает президент Путин, его окружение, министр иностранных дел. Я считаю, что нужно говорить без оскорблений, без условий – просто поговорить как мужчины и как люди. Готов обсудить все вопросы, я все их понимаю очень глубоко. Об Украине, о ее языке, о проблематике русского языка, как они говорят, хотя ее не вижу – готов говорить тоже. О Донбассе оккупированном или не оккупированном, о "ДНР", "ЛНР", обо всем, что происходит", – заявил президент Украины.