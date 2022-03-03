Зеленский – Путину: Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь за стол переговоров, чего ты боишься?

"Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию, мы не собираемся на нее нападать. Гарантию – что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Понимаете, дело в том, что это же тоже информационная бомба, про которую все говорят. Что отдать, господи? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [канцлером Германии Олафом] Шольцем и т. д. Я сосед, меня не надо на 30 метров держать, я не кусаюсь, я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что остановить войну можно только путем переговоров.
"Я должен разговаривать с Путиным. Потому что нет иного пути остановить войну. Поэтому я должен это делать. Я открытый человек, я знаю все вопросы, которые затрагивает президент Путин, его окружение, министр иностранных дел. Я считаю, что нужно говорить без оскорблений, без условий – просто поговорить как мужчины и как люди. Готов обсудить все вопросы, я все их понимаю очень глубоко. Об Украине, о ее языке, о проблематике русского языка, как они говорят, хотя ее не вижу – готов говорить тоже. О Донбассе оккупированном или не оккупированном, о "ДНР", "ЛНР", обо всем, что происходит", – заявил президент Украины.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.