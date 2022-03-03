Ходорковский – российским олигархам: Жопой крутить – сейчас не то время: либо вы публично говорите, что Путин – военный преступник, либо вы с ним на одной скамье подсудимых

"Если вы готовы сказать, что это преступление, а сегодняшнее российское руководство – это военные преступники по российскому закону (не надо ссылаться ни на какие международные истории, по российскому закону, это уголовные преступники), – да, значит, вы нормальный человек, с вами можно вести дальше нормальные разговоры. Если не выяснится, что вы, там, совершали какие-то другие преступления. Если вы это не готовы сказать, если вы начинаете пытаться между струйками проскочить: "Ой, давайте остановим войну... Ой, Владимир Владимирович, на самом деле я имел в виду [президента Украины Владимира] Зеленского, что он должен остановить войну..." Нет, вот жопой крутить – сейчас не то время", – подчеркнул Ходорковский.
Он убежден, что российские бизнесмены приходят сейчас к Путину и его окружению с просьбой закончить войну в Украине.
"У них чувство самосохранения имеет место быть. Но это их влияние не очень большое. А вот для меня другой вопрос существует. Когда их Путин вызовет и скажет: "Вы должны оказать воздействие – через финансовые рычаги, через те ваши прикормленные западные юридические фирмы, через тех ваших прикормленных западных банкиров, через, возможно, прикормленных западных даже политиков – оказать воздействие на западные страны... Вы должны оказать это воздействие". Я почему-то убежден, что большая часть из этих людей ему в этом не откажут. И единственный способ отделить одних от других – приблизительно, конечно, отделить – это заставить людей сделать тот выбор, о котором я сказал: либо вы публично говорите, что Путин – военный преступник, либо вы с ним на одной скамье", – отметил Ходорковский.
"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.