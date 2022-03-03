Ходорковский – российским олигархам: Жопой крутить – сейчас не то время: либо вы публично говорите, что Путин – военный преступник, либо вы с ним на одной скамье подсудимых

"Если вы готовы сказать, что это преступление, а сегодняшнее российское руководство – это военные преступники по российскому закону (не надо ссылаться ни на какие международные истории, по российскому закону, это уголовные преступники), – да, значит, вы нормальный человек, с вами можно вести дальше нормальные разговоры. Если не выяснится, что вы, там, совершали какие-то другие преступления. Если вы это не готовы сказать, если вы начинаете пытаться между струйками проскочить: "Ой, давайте остановим войну... Ой, Владимир Владимирович, на самом деле я имел в виду [президента Украины Владимира] Зеленского, что он должен остановить войну..." Нет, вот жопой крутить – сейчас не то время", – подчеркнул Ходорковский.

Он убежден, что российские бизнесмены приходят сейчас к Путину и его окружению с просьбой закончить войну в Украине.

"У них чувство самосохранения имеет место быть. Но это их влияние не очень большое. А вот для меня другой вопрос существует. Когда их Путин вызовет и скажет: "Вы должны оказать воздействие – через финансовые рычаги, через те ваши прикормленные западные юридические фирмы, через тех ваших прикормленных западных банкиров, через, возможно, прикормленных западных даже политиков – оказать воздействие на западные страны... Вы должны оказать это воздействие". Я почему-то убежден, что большая часть из этих людей ему в этом не откажут. И единственный способ отделить одних от других – приблизительно, конечно, отделить – это заставить людей сделать тот выбор, о котором я сказал: либо вы публично говорите, что Путин – военный преступник, либо вы с ним на одной скамье", – отметил Ходорковский.

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью

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