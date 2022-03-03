Россия уже нищая, а санкции еще не закончились: в запасе эмбарго на нефть и газ – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

Швец сказал, что ожидал санкций. Самыми жесткими, он предполагал, будут ограничения против Центробанка РФ.

"Я считал, что самые жесткие санкции, которые будут припасены как последняя пуля, на самый крайний случай, – это санкции против Центробанка. Но та наглость, тупость, с которой Путин поступил... Он же поступил хуже Гитлера. Гитлер хоть Гляйвец создал, слепил. Коряво – но слепил. А этот же даже не потрудился ничего слепить. Он просто чушь какую-то пробормотал, которую... ну это можно было бы смеяться, если бы это не было горе. Это все потрясло западный мир настолько, что они решили, что надо по полной программе. Но это еще не конец. Не конец. Еще же в запасе есть эмбарго на энергоносители – нефть и газ", – сказал Швец.

Он добавил, что эмбарго "практически уже осуществляется, неофициально".

Запад уже отказывается от российских газа и нефти, сказал Швец.

"Это происходит на практике. Я сегодня смотрел, что происходит на рынках газа и нефти в Европе. Санкций нет, эмбарго нет, но сегодня российская нефть практически не покупалась. На уровне покупателей, трейдеров, транспортных, клиринговых компаний – бойкот", – пояснил эксперт.

По мнению Швеца, эмбарго будет введено, если уже есть бойкот на уровне бизнеса.

"Государства почему не вводят сейчас эмбарго? Они боятся за бизнес. Но если бизнес сам сделал – так они его одобрят и это станет официальным эмбарго", – добавил он.

Гордон спросил, сколько времени понадобится Западу, чтобы "сделать россиян нищими, забрать у них все".

"Россия уже там. То, что путинский режим собирал с 2014 года, создавал эти активы Центробанка в размере $643 млрд – это же было на этот пожарный случай. Они отрезаны практически все! Если там осталось какое-то золото и еще в юанях у них там 13% от 643 млрд было, а остальное – все там, в америках, европах и так далее. Все это отрезано. Статьи основные поступления [доходов] вы знаете: металлы – бойкот, нефть, газ – бойкот. Приплыли, все", – добавил он.

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