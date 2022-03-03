Россия уже нищая, а санкции еще не закончились: в запасе эмбарго на нефть и газ – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

Швец сказал, что ожидал санкций. Самыми жесткими, он предполагал, будут ограничения против Центробанка РФ.
"Я считал, что самые жесткие санкции, которые будут припасены как последняя пуля, на самый крайний случай, – это санкции против Центробанка. Но та наглость, тупость, с которой Путин поступил... Он же поступил хуже Гитлера. Гитлер хоть Гляйвец создал, слепил. Коряво – но слепил. А этот же даже не потрудился ничего слепить. Он просто чушь какую-то пробормотал, которую... ну это можно было бы смеяться, если бы это не было горе. Это все потрясло западный мир настолько, что они решили, что надо по полной программе. Но это еще не конец. Не конец. Еще же в запасе есть эмбарго на энергоносители – нефть и газ", – сказал Швец.
Он добавил, что эмбарго "практически уже осуществляется, неофициально".
Запад уже отказывается от российских газа и нефти, сказал Швец.
"Это происходит на практике. Я сегодня смотрел, что происходит на рынках газа и нефти в Европе. Санкций нет, эмбарго нет, но сегодня российская нефть практически не покупалась. На уровне покупателей, трейдеров, транспортных, клиринговых компаний – бойкот", – пояснил эксперт.
По мнению Швеца, эмбарго будет введено, если уже есть бойкот на уровне бизнеса.
"Государства почему не вводят сейчас эмбарго? Они боятся за бизнес. Но если бизнес сам сделал – так они его одобрят и это станет официальным эмбарго", – добавил он.
Гордон спросил, сколько времени понадобится Западу, чтобы "сделать россиян нищими, забрать у них все".
"Россия уже там. То, что путинский режим собирал с 2014 года, создавал эти активы Центробанка в размере $643 млрд – это же было на этот пожарный случай. Они отрезаны практически все! Если там осталось какое-то золото и еще в юанях у них там 13% от 643 млрд было, а остальное – все там, в америках, европах и так далее. Все это отрезано. Статьи основные поступления [доходов] вы знаете: металлы – бойкот, нефть, газ – бойкот. Приплыли, все", – добавил он.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.