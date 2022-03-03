ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Россия уже нищая, а санкции еще не закончились: в запасе эмбарго на нефть и газ – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Швец: Активы Центробанка отрезаны практически все, основные статьи доходов металлы, нефть, газ бойкот. Приплыли, все
Швец: Активы Центробанка отрезаны практически все, основные статьи доходов – металлы, нефть, газ – бойкот. Приплыли, все
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин, напав на Украину, поступил хуже, чем лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, который начал Вторую мировую войну, действия главы Кремля потрясли западный мир и это стало толчком к введению беспрецедентных санкций против России. Такое мнение экс-разведчик КГБ СССР, бывший сокурсник Путина Юрий Швец высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Швец сказал, что ожидал санкций. Самыми жесткими, он предполагал, будут ограничения против Центробанка РФ.

"Я считал, что самые жесткие санкции, которые будут припасены как последняя пуля, на самый крайний случай, – это санкции против Центробанка. Но та наглость, тупость, с которой Путин поступил... Он же поступил хуже Гитлера. Гитлер хоть Гляйвец создал, слепил. Коряво – но слепил. А этот же даже не потрудился ничего слепить. Он просто чушь какую-то пробормотал, которую... ну это можно было бы смеяться, если бы это не было горе. Это все потрясло западный мир настолько, что они решили, что надо по полной программе. Но это еще не конец. Не конец. Еще же в запасе есть эмбарго на энергоносители – нефть и газ", – сказал Швец. 

Он добавил, что эмбарго "практически уже осуществляется, неофициально". 

Запад уже отказывается от российских газа и нефти, сказал Швец. 

"Это происходит на практике. Я сегодня смотрел, что происходит на рынках газа и нефти в Европе. Санкций нет, эмбарго нет, но сегодня российская нефть практически не покупалась. На уровне покупателей, трейдеров, транспортных, клиринговых компаний – бойкот", – пояснил эксперт. 

По мнению Швеца, эмбарго будет введено, если уже есть бойкот на уровне бизнеса. 

"Государства почему не вводят сейчас эмбарго? Они боятся за бизнес. Но если бизнес сам сделал – так они его одобрят и это станет официальным эмбарго", – добавил он. 

Гордон спросил, сколько времени понадобится Западу, чтобы "сделать россиян нищими, забрать у них все".  

"Россия уже там. То, что путинский режим собирал с 2014 года, создавал эти активы Центробанка в размере $643 млрд – это же было на этот пожарный случай. Они отрезаны практически все! Если там осталось какое-то золото и еще в юанях у них там 13% от 643 млрд было, а остальное – все там, в америках, европах и так далее. Все это отрезано. Статьи основные поступления [доходов] вы знаете: металлы – бойкот, нефть, газ – бойкот. Приплыли, все", – добавил он.  

ВИДЕО
В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, газ, Адольф Гитлер, санкции, экономика, нефть, бойкот, вторжение, эмбарго, обвал, российская агрессия, Юрий Швец, война России против Украины, ограничения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"
Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"
  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева
  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева
"Сказать, что картина печальная ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину
"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"
"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"
Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны
Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны
"Российская власть, каждая слезинка наших детей на вашей совести!" Пятилетний сын Бужинской, рыдая, призвал остановить войну
"Российская власть, каждая слезинка наших детей – на вашей совести!" Пятилетний сын Бужинской, рыдая, призвал остановить войну
Полякова старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами
Полякова – старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии
Ярмоленко российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни
Ярмоленко – российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни
"Мир России разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мы поддерживаем Украину". Twenty One Pilots отменили концерт в Москве
"Мы поддерживаем Украину". Twenty One Pilots отменили концерт в Москве
Российская модель Шейк призвала жертвовать деньги ЮНИСЕФ и Красному Кресту в Украине
Российская модель Шейк призвала жертвовать деньги ЮНИСЕФ и Красному Кресту в Украине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья (106768)
2
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии (53565)
3
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам" (31487)
4
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области (21121)
5
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео (18288)
6
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину (17011)
7
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер (14484)
8
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо (13806)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS