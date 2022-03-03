Украинские разведчики захватили командно-штабную машину российских оккупантов и передали ее военным ВСУ

"2 марта на северо-западном направлении Киева подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины захватило российский модуль разведки и управления 9С932-1 (Барнаул-Т). Назначение машины – разведка воздушных целей. Цель ее пребывания на нашей территории – противодействие работе украинской авиации", – говорится в сообщении.

Во время боя экипаж модуля был уничтожен.

По данным украинской разведки, вместе с машиной в руки украинских разведчиков попала документация подразделения оккупантов, личные документы российских военных, карты и средства связи.

Машину разведчики передали в распоряжение 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Она уже находится на боевом дежурстве.

"Изъятые документы тщательно изучаются украинскими разведчиками. Прорабатываются личные данные российских военнослужащих, участие которых в войне против Украины официально задокументировано. Первые выводы из изученных документов: в российской армии огромная проблема с хищением военного имущества. Согласно найденным в машине рапортам командиров, в ряде боевых машин подразделения отсутствуют стационарные средства связи и необходимое оборудование. Личные документы россиян станут частью доказательной базы в международных судах", – подчеркнули в Минобороны.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. 3 марта он сообщил, что трибунал начинает расследование.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.