Днепропетровская область находится под защитой ВСУ, в регионе все спокойно – ОГА

"Вооруженные силы дают области возможность укрепиться. Используем для этого каждый час. Призываю руководителей районов, предприятий: самовольно не стройте блокпосты. Не перегораживайте трассы, улицы. Это мешает жизнедеятельности городов. Нам нужно вывозить мусор, снабжать продуктами магазины, лекарствами – аптеки. Задержка какого-либо транспорта недопустима. Все действия обязательно согласовывайте со штабом обороны", – сказал он.
Транспорт, больницы, магазины в городе работают, действует система оповещения, уточнил Резниченко.
"Спасибо всем гражданам области за соблюдение дисциплины. Если есть возможность, оставайтесь дома. Услышав сирену, не медлите – сразу в укрытие. Это ваша безопасность", – добавил он.
На следующий день заместитель руководителя совета обороны области Николай Лукашук сообщил, что ситуация остается под контролем, входа российских оккупационных войск на территорию региона не зафиксировано.
В Днепропетровской области комендантский час действует с 20.00 до 6.00. В это время запрещено выходить на улицу и находиться в общественных местах без специальных пропусков. Кроме того, в Украине запрещено снимать на фото и видео блокпосты, дислокацию и передвижение военной техники. Это стратегическая информация, которую нельзя разглашать, напомнили в Днепропетровской ОГА.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы украинских городов. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.