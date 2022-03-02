Днепропетровская область находится под защитой ВСУ, в регионе все спокойно – ОГА

Резниченко сказал, что власти Днепропетровской области используют "каждый час" для укрепления региона Фото: adm.dp.gov.ua

"Вооруженные силы дают области возможность укрепиться. Используем для этого каждый час. Призываю руководителей районов, предприятий: самовольно не стройте блокпосты. Не перегораживайте трассы, улицы. Это мешает жизнедеятельности городов. Нам нужно вывозить мусор, снабжать продуктами магазины, лекарствами – аптеки. Задержка какого-либо транспорта недопустима. Все действия обязательно согласовывайте со штабом обороны", – сказал он.

Транспорт, больницы, магазины в городе работают, действует система оповещения, уточнил Резниченко.

"Спасибо всем гражданам области за соблюдение дисциплины. Если есть возможность, оставайтесь дома. Услышав сирену, не медлите – сразу в укрытие. Это ваша безопасность", – добавил он.

На следующий день заместитель руководителя совета обороны области Николай Лукашук сообщил, что ситуация остается под контролем, входа российских оккупационных войск на территорию региона не зафиксировано.

В Днепропетровской области комендантский час действует с 20.00 до 6.00. В это время запрещено выходить на улицу и находиться в общественных местах без специальных пропусков. Кроме того, в Украине запрещено снимать на фото и видео блокпосты, дислокацию и передвижение военной техники. Это стратегическая информация, которую нельзя разглашать, напомнили в Днепропетровской ОГА.