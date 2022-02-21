Олейник больше года не появляется на работе в Днепропетровском облсовете – "РБК-Украина"

"С декабря 2020 года Олейник не посетил ни одного заседания областного совета. Осенью 2021 года Олейник перешел из "Слуги народа" в партию УДАР, возглавив ее областную организацию, но и это никак не сказалось на его посещаемости", – говорится в статье.

Основные пункты претензий НАБУ к политику – ложь в декларации, уклонение от уплаты налогов и "масса коррупционных скандалов", напомнили в агентстве. Также в 2021 году Главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены, но следователям стало известно, что она владеет множеством земельных участков в Днепропетровской и Киевской областях, в Днепре, домовладениями в Днепре и нежилыми помещениями в Павлограде, отметили авторы материала.

"Отдельно стоит упомянуть активы Олейника, записанные на его жену, в Словакии. Гуназа имеет там дома, земельные участки и бизнес. В Украине с 2015 года ей принадлежит компания ООО "Берег-А", с 2019 года – ООО "Власт 2020". А в Словакии Гуназа владеет компаниями Arograf s.r.o. и Proxima s.r.o. На последнюю зарегистрировано несколько земельных участков, нежилое здание площадью 1019 м2, сельскохозяйственное строение и земельный участок 7117 м2, – отмечают журналисты. – В общем гражданская жена Олейника владеет немалым количеством имущества, которое он не задекларировал. Как писало словацкое издание Finančné Noviny, Олейник рассматривает Словакию как "запасной аэродром" в случае проблем с украинскими налоговиками и правоохранителями".

НАБУ также внесло в реестр досудебных расследований уголовное производство по приватизации Аульской хлоропереливной станции, к которому как глава облсовета Олейник имел непосредственное отношение, сказано в статье. Дело о приватизации АХП квалифицировали по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Если вина Олейника будет доказана в суде, ему грозит шесть лет заключения, пишет "РБК-Украина".