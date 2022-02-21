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ПОЛИТИКА

Олейник больше года не появляется на работе в Днепропетровском облсовете – "РБК-Украина"

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Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены, пишет "РБК-Украина"
Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены, пишет "РБК-Украина"
Фото: gorod.dp.ua

Депутат Днепропетровского облсовета Святослав Олейник больше года не посещает заседания, пишет в своем расследовании от 21 февраля "РБК-Украина". В агентстве предполагают, что, возможно, это связано с тем, что Олейник фигурирует в нескольких уголовных производствах, которыми занимаются НАБУ, СБУ и налоговая.

"С декабря 2020 года Олейник не посетил ни одного заседания областного совета. Осенью 2021 года Олейник перешел из "Слуги народа" в партию УДАР, возглавив ее областную организацию, но и это никак не сказалось на его посещаемости", – говорится в статье.

Основные пункты претензий НАБУ к политику – ложь в декларации, уклонение от уплаты налогов и "масса коррупционных скандалов", напомнили в агентстве. Также в 2021 году Главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены, но следователям стало известно, что она владеет множеством земельных участков в Днепропетровской и Киевской областях, в Днепре, домовладениями в Днепре и нежилыми помещениями в Павлограде, отметили авторы материала. 

"Отдельно стоит упомянуть активы Олейника, записанные на его жену, в Словакии. Гуназа имеет там дома, земельные участки и бизнес. В Украине с 2015 года ей принадлежит компания ООО "Берег-А", с 2019 года – ООО "Власт 2020". А в Словакии Гуназа владеет компаниями Arograf s.r.o. и Proxima s.r.o. На последнюю зарегистрировано несколько земельных участков, нежилое здание площадью 1019 м2, сельскохозяйственное строение и земельный участок 7117 м2, –  отмечают журналисты. – В общем гражданская жена Олейника владеет немалым количеством имущества, которое он не задекларировал. Как писало словацкое издание Finančné Noviny, Олейник рассматривает Словакию как "запасной аэродром" в случае проблем с украинскими налоговиками и правоохранителями".

НАБУ также внесло в реестр досудебных расследований уголовное производство по приватизации Аульской хлоропереливной станции, к которому как глава облсовета Олейник имел непосредственное отношение, сказано в статье. Дело о приватизации АХП квалифицировали по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Если вина Олейника будет доказана в суде, ему грозит шесть лет заключения, пишет "РБК-Украина".

Контекст:

Олейник был народным депутатом V и VI созывовВо времена губернаторства украинского бизнесмена Игоря Коломойского (2014–2015) он занимал должность заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Осенью 2015 года на местных выборах был избран депутатом Днепропетровского областного совета.

Главой Днепропетровского областного совета Олейник стал в ноябре 2019 года вместо Глеба Прыгунова, который 5 ноября подал в отставку. До избрания Олейник был первым заместителем Прыгунова.

16 декабря 2020 года новоизбранные депутаты облсовета проголосовали за кандидатуру нового председателя,  им стал депутат от "Слуги народа" Николай Лукашук. 

Теги: налоги, коррупция, Днепр, доходы, Днепропетровская область, декларация, земельный участок, расследование, Святослав Олейник, НАБУ, облсовет, уголовное производство, имущество, жена
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