Строительные фирмы Олейника зарабатывают на "Большом строительстве" президента – СМИ

Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник зарабатывает на некачественном ремонте дорог и других объектов социальной инфраструктуры и таким образом негативно влияет на рейтинг президента Владимира Зеленского, который инициировал программу "Большое строительство", говорится в расследовании "РБК-Украина".

По данным журналистов, несколько лет назад долю в компании, которая получает подряды на строительство, через свою словацкую фирму приобрела гражданская жена Олейника Фото: Святослав Олійник / Facebook

Днепропетровская область срывает выполнение президентской программы "Большое строительство", в то время как глава областного совета Святослав Олейник зарабатывает на некачественном ремонте дорог и других объектов социальной инфраструктуры, говорится в расследовании "РБК-Украина".

"Общеизвестный факт, что глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник занижают рейтинг президента в регионе, в частности, из-за срыва реализации "Большого строительства" – флагманского проекта главы государства. Речь, как правило, идет о школах, стадионах, детских садах, которые или строятся некачественно, или не строятся вообще", – пишет агентство.

Одним из главных подрядчиков инфраструктурных проектов в области является компания УПС, отмечают авторы. По их данным, несколько лет назад долю в компании через свою словацкую фирму приобрела гражданская жена Олейника Ирина Гуназа. В собственности Гуназы нашли десятки земельных участков, домов и других объектов недвижимости, а также ряд компаний в Украине и Словакии. В связи с этим Госфискальная служба открыла два уголовных производства, утверждают авторы.

"По информации "РБК-Украина", в ГФС подсчитали, что законно Гуназа заработала всего 3,65 млн грн. И этих денег явно недостаточно для того, чтобы успешно обзавестись солидными активами: недвижимостью, земельными участками, компаниями – за довольно короткий срок", – сказано в статье.

Передача прав собственности на УПС совпала с закрытием уголовного дела против ее владельца Тараса Палия.

"Олейник начал рассматривать Словакию как "запасной аэродром". Именно из Словакии ведет цепочка к небезызвестной компании УПС. Дело в том, что Гуназа активно приобретала доли в бизнесах и основывала новые компании. Так, в 2012 году Гуназа приобретает словацкую компанию Arograf s.r.o., а в 2015-м – Proxima s.r.o. Именно на последнюю зарегистрированы отель, земля и другая недвижимость Гуназы в Словакии. История же Arograf тесно связана с Украиной. В 2016 году Arograf становится сооснователем ООО "Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями УПС", – пишет "РБК-Украина".

При Олейнике УПС "начала получать еще больше тендеров, но при этом вызывать еще больше вопросов и претензий касательно качества работ", отмечает агентство.

"В итоге УПС стала центром строительного холдинга, компании которой за бюджетные средства ремонтировали школы, парки, спортивные комплексы и другие объекты социальной инфраструктуры. Однако многие из них так и не были завершены. В связи с этим из-за возможных злоупотреблений Олейника в НАБУ открыли еще одно дело", – пишет "РБК -Украина".

На отремонтированных компанией дорогах уже за первый год появлялись ямы, вмятины, трещины и битумные пятна. Суды Днепропетровской области рассматривают в связи с этим ряд дел, сказано в публикации.

"Нарушение норм строительства и халтура для компании УПС – явление систематическое. При этом компания продолжает выигрывать тендеры на сотни миллионов, а руководство области просто закрывает на это глаза. Помимо этого, УПС получает подряды в рамках "Большого строительства" президента. А это означает, что некачественный ремонт дорог со стороны УПС бьет уже и по личному рейтингу главы государства. Ведь ассоциироваться объекты, строящиеся в рамках президентской программы, будут именно с ним", – отмечают журналисты.