Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду за день до начала

Уточняется, что за последние 12 часов большое количество участников связалось с Международным паралимпийским комитетом и некоторые грозились сняться с соревнований, если эти страны, развязавшие войну в Украине, будут участвовать.
В МПК отметили, что эта обостряющаяся ситуация "поставила нас в уникальное и невозможное положение так близко к началу Игр".
Президент МПК Эндрю Парсонс подчеркнул, что в МПК "твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться", однако "не по своей вине война пришла к этим Играм и за кулисами многие правительства оказывают влияние на наше заветное событие".
"Имея это в виду, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам от Паралимпийского комитета России и Беларуси", – заявил Парсонс.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. 3 марта он сообщил, что трибунал начинает расследование.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.