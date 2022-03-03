Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду за день до начала

Уточняется, что за последние 12 часов большое количество участников связалось с Международным паралимпийским комитетом и некоторые грозились сняться с соревнований, если эти страны, развязавшие войну в Украине, будут участвовать.

В МПК отметили, что эта обостряющаяся ситуация "поставила нас в уникальное и невозможное положение так близко к началу Игр".

Президент МПК Эндрю Парсонс подчеркнул, что в МПК "твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться", однако "не по своей вине война пришла к этим Играм и за кулисами многие правительства оказывают влияние на наше заветное событие".

"Имея это в виду, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам от Паралимпийского комитета России и Беларуси", – заявил Парсонс.