Российские корабли утопили гражданское судно в Одесском заливе, есть погибшие – СМИ

"Двумя ракетами ниже ватерлинии был потоплено торговое судно Helt, которое ходило под флагом Панамы, в районе Тендровской косы. Экипаж состоял из шести человек, два человека – капитан и кок – на данный момент находятся на плоту и направляются в сторону берега", – написал он.

Спасательная операция, по данным Геращенко, невозможна, так как залив находится под прицелом российского военно-морского флота. Четыре моряка утонули вместе с судном.

Одесское издание "Думская" пишет, что Helt после удара раскололся и пошел на дно. По информации сайта, в составе экипажа было четверо украинцев и двое россиян. Издание пишет, что спаслись кок и боцман.

Вчера корабли РФ требовали от этого судна приблизиться к российской эскадре, чтобы она могла прикрыться им, как живым щитом. В противном случае они угрожали открыть огонь, отмечает издание.

По словам Геращенко, команда Helt отказала оккупантам. Судно принадлежит эстонской компании Vista Shipping Agency AS, пишет ERR.