Российские корабли утопили гражданское судно в Одесском заливе, есть погибшие – СМИ

"Двумя ракетами ниже ватерлинии был потоплено торговое судно Helt, которое ходило под флагом Панамы, в районе Тендровской косы. Экипаж состоял из шести человек, два человека – капитан и кок – на данный момент находятся на плоту и направляются в сторону берега", – написал он.
Спасательная операция, по данным Геращенко, невозможна, так как залив находится под прицелом российского военно-морского флота. Четыре моряка утонули вместе с судном.
Одесское издание "Думская" пишет, что Helt после удара раскололся и пошел на дно. По информации сайта, в составе экипажа было четверо украинцев и двое россиян. Издание пишет, что спаслись кок и боцман.
Вчера корабли РФ требовали от этого судна приблизиться к российской эскадре, чтобы она могла прикрыться им, как живым щитом. В противном случае они угрожали открыть огонь, отмечает издание.
По словам Геращенко, команда Helt отказала оккупантам. Судно принадлежит эстонской компании Vista Shipping Agency AS, пишет ERR.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.