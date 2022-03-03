В России представители элиты панически эвакуируют близких в Грузию, Израиль и ОАЭ – СМИ

В России подозревают, что Путин сошел с ума Фото: ЕРА (архив)

"В среде высшего политического руководства РФ продолжаются панические настроения и повышается уровень недоверия президенту РФ. Большинство представителей элиты РФ решают вопросы эвакуации своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль и Арабские Эмираты, а также уточняются места укрытий на случай ядерной войны", – сказал собеседник издания.

"Украинская правда" также пишет, что в России подозревают, что президент Владимир Путин, развязавший войну РФ с Украиной, "сошел с ума и его состояние неадекватное".