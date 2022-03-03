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США ввели санкции против Усманова, Пригожина, Ротенбергов и Пескова из-за вторжения РФ в Украину

В Белом доме назвали Пескова "главным поставщиком путинской пропаганды"
В Белом доме назвали Пескова "главным поставщиком путинской пропаганды"
Фото: EPA

США вводят новые санкции против представителей российской элиты и членов их семей, которые продолжают поддерживать президента РФ Владимира Путина, несмотря на его вторжение в Украину. Об этом сказано в заявлении Белого дома, опубликованном 3 марта.

"Эти лица обогатились за счет российского народа, а некоторые устроили членов своих семьей на высокие должности. Другие возглавляют крупнейшие российские компании и несут ответственность за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки путинского вторжения в Украину", – сказано в заявлении.

Под так называемые блокирующие санкции США попали восемь человек и членов их семей. Среди них – один из самых богатых бизнесменов России и близкий союзник Путина Алишер Усманов (занимает 7-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России, составленном журналом Forbes, его состояние оценивают в $18,4 млрд). Имущество Усманова, в том числе 156‑метровая яхта, которую арестовали в Германии, и его частный самолет, будут заблокированы для использования в США и американскими лицами. Кроме того, ограничения наложили на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который "является главным поставщиком путинской пропаганды", сообщили в Белом доме. 

Фигурантами этого списка также являются: 

  • глава государственной компании "Транснефть" Николай Токарев, его жена Галина, дочь Майя и две его компании по продаже элитной недвижимости;
  • бизнесмен Борис Ротенберг (106-й в рейтинге Forbes, состояние – $1,2 млрд), его жена Карина и сыновья Роман и Борис;
  • бизнесмен Аркадий Ротенберг (52-й в рейтинге Forbes, состояние – $2,9 млрд), его сыновья Павел и Игорь и дочь Лилия;
  • генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, его жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия;
  • председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, его жена Ольга, его сын Евгений и дочь Мария, а также пять компаний Шувалова, компания и самолет сына и компания дочери;
  • бизнесмен Евгений Пригожин, его жена Полина, дочь Любовь, сын Павел и три его компании. 

Власти США сообщили, что все лица, которые попали под эти санкции, и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы на территории страны будут заморожены, а собственность – заблокирована для использования.

Дополнительно США наложили визовые ограничения на 19 бизнесменов, 47 членов их семей и близких партнеров.

"Эти олигархи санкционируют, финансируют, существенно поддерживают или осуществляют злонамеренную деятельность в поддержку дестабилизирующей внешней политики России. В качестве первоначального шага в рамках этой политики мы предприняли шаги по наложению визовых ограничений на 19 олигархов и 47 членов их семей и близких соратников", – объяснили в Белом доме. 

Отдельно полный блокирующий пакет санкций США введут против ряда организаций и изданий, которые распространяют дезинформацию, и 26 граждан России и Украины, которые с ними связаны. Среди этих организаций и СМИ – Фонд стратегической культуры, "Одна Родина", "Ритм Евразии", журнал "Камертон", SouthFront, "Инфорос", "Новое восточное обозрение", Oriental Review и  United World International.

"Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности российских олигархов и коррумпированных лидеров, которые наживаются на этом насильственном режиме",  сказал президент США Джо Байден. 

28 февраля санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Усманова, председателя совета директоров "Альфа-Банка" Петра Авена, главы наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаила Фридман, а также против пропагандистов (в том числе Пескова, Антона Красовского, Романа Бабаяна, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна) ввела Великобритания.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". 

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, санкции, Джо Байден, Дмитрий Песков, нападение, вторжение, Алишер Усманов, война России против Украины, Борис Ротенберг, Аркадий Ротенберг, Николай Токарев, Сергей Чемезов, дезинформация
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