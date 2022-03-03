ГОРДОН
 
 
МИР

Во Франции арестовали яхту Сечина, попавшего под санкции ЕС из-за нападения РФ на Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
85-метровую яхту Сечина арестовали во французском портовом городе Ла-Сьота
85-метровую яхту Сечина арестовали во французском портовом городе Ла-Сьота
Фото: EPA

Французские таможенники в ночь на 3 марта арестовали яхту Amore Vero, сказано в пресс-релизе министерства экономики и финансов Франции, опубликованном в Twitter главы ведомства Брюно Ле Мэра.

В нем отмечается, что яхта принадлежит компании, основным акционером которой указан главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин.

Amore Vero находилась на стоянке в портовом городе Ла-Сьота с 3 января. Предполагалось, что там она пробудет до 1 апреля, пока будут проводиться ремонтные работы.

После введения санкций против Сечина таможенные службы пришли с проверкой и обнаружили, что судно готовятся снять с якоря, хотя ремонт еще не завершен. Попытку Amore Vero покинуть французские территориальные воды таможенники расценили как нарушение Таможенного кодекса, поэтому судно решили арестовать. 

"Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям", – написал Ле Мэр.

Ранее эта яхта называлась St. Princess Olga ("Святая принцесса Ольга"), но была переименована в Amore Vero после развода Сечина с супругой Ольгой. "Радио Свобода" отмечает, что Сечин отрицал, что имеет отношение к судну. Он и его жена требовали уничтожить тираж "Новой газеты", которая написала о яхте. 

На сайте SuperYacht Times указано, что длина Amore Vero – 85 м. Ее построила нидерландская компания Oceanco, владельцы получили судно в 2013 году.  На борту яхты может разместиться до 14 гостей.

Профильный сайт SuperYachtFan оценивает стоимость судна в $120 млн. 

Фото: superyachttimes.com
Фото: superyachttimes.com

Издание France Bleu отметило, что это третье российское судно, арестованное во Франции в ответ на вторжение РФ в Украину. 26 февраля французские власти наложили арест на торговое судно Baltic Leader, принадлежащее, по данным французских властей, российскому банку ПСБ, а 27 февраля – на российское грузовое судно "Виктор Андрюхин".

В последнем рейтинге российских директоров-капиталистов, составленном Forbes в 2019 году, Сечин занимал седьмое место. Его пакет в компании "Роснефть" специалисты оценили в $88 млн.

Сечин стал вторым крупным российским бизнесменом, чью яхту арестовали на Западе. 2 марта стало известно, что в Германии арестовали 156-метровую яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова. Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за $600 млн.

28 февраля Евросоюз ввел санкции против российских бизнесменов и телеведущих из-за вторжения России в Украину. Под ограничения попали Сечин с Усмановым. В ЕС объяснили санкции против Сечина тем, что он является одним из ближайших советников президента РФ Владимира Путина и его личным другом. "Он ежедневно поддерживает связь с президентом России", – отмечалось в релизе.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок

По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человекРоссия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Франция, санкции, нападение, Роснефть, Игорь Сечин, вторжение, яхта, война России против Украины, Евросоюз, Брюно Ле Мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ребрик россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
Ребрик – россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"
Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"
  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева
  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева
"Сказать, что картина печальная ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину
"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"
"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"
Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны
Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны
"Российская власть, каждая слезинка наших детей на вашей совести!" Пятилетний сын Бужинской, рыдая, призвал остановить войну
"Российская власть, каждая слезинка наших детей – на вашей совести!" Пятилетний сын Бужинской, рыдая, призвал остановить войну
Полякова старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами
Полякова – старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии
Ярмоленко российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни
Ярмоленко – российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни
"Мир России разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья (107442)
2
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии (59807)
3
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам" (31857)
4
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области (21507)
5
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину (19218)
6
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео (18972)
7
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер (14827)
8
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо (14025)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS