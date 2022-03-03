Во Франции арестовали яхту Сечина, попавшего под санкции ЕС из-за нападения РФ на Украину

В нем отмечается, что яхта принадлежит компании, основным акционером которой указан главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин.

Amore Vero находилась на стоянке в портовом городе Ла-Сьота с 3 января. Предполагалось, что там она пробудет до 1 апреля, пока будут проводиться ремонтные работы.

После введения санкций против Сечина таможенные службы пришли с проверкой и обнаружили, что судно готовятся снять с якоря, хотя ремонт еще не завершен. Попытку Amore Vero покинуть французские территориальные воды таможенники расценили как нарушение Таможенного кодекса, поэтому судно решили арестовать.

"Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям", – написал Ле Мэр.

Un yacht appartenant à un oligarque russe a été saisi.

Merci aux douaniers français qui font respecter les sanctions de l'Union européenne à l'encontre des proches du pouvoir russe. pic.twitter.com/AZVzmlet2P — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 3, 2022

Ранее эта яхта называлась St. Princess Olga ("Святая принцесса Ольга"), но была переименована в Amore Vero после развода Сечина с супругой Ольгой. "Радио Свобода" отмечает, что Сечин отрицал, что имеет отношение к судну. Он и его жена требовали уничтожить тираж "Новой газеты", которая написала о яхте.

На сайте SuperYacht Times указано, что длина Amore Vero – 85 м. Ее построила нидерландская компания Oceanco, владельцы получили судно в 2013 году. На борту яхты может разместиться до 14 гостей.

Профильный сайт SuperYachtFan оценивает стоимость судна в $120 млн.

Фото: superyachttimes.com

Издание France Bleu отметило, что это третье российское судно, арестованное во Франции в ответ на вторжение РФ в Украину. 26 февраля французские власти наложили арест на торговое судно Baltic Leader, принадлежащее, по данным французских властей, российскому банку ПСБ, а 27 февраля – на российское грузовое судно "Виктор Андрюхин".

В последнем рейтинге российских директоров-капиталистов, составленном Forbes в 2019 году, Сечин занимал седьмое место. Его пакет в компании "Роснефть" специалисты оценили в $88 млн.

Сечин стал вторым крупным российским бизнесменом, чью яхту арестовали на Западе. 2 марта стало известно, что в Германии арестовали 156-метровую яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова. Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за $600 млн.

28 февраля Евросоюз ввел санкции против российских бизнесменов и телеведущих из-за вторжения России в Украину. Под ограничения попали Сечин с Усмановым. В ЕС объяснили санкции против Сечина тем, что он является одним из ближайших советников президента РФ Владимира Путина и его личным другом. "Он ежедневно поддерживает связь с президентом России", – отмечалось в релизе.