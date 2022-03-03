Во Франции арестовали яхту Сечина, попавшего под санкции ЕС из-за нападения РФ на Украину

В нем отмечается, что яхта принадлежит компании, основным акционером которой указан главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин.
Amore Vero находилась на стоянке в портовом городе Ла-Сьота с 3 января. Предполагалось, что там она пробудет до 1 апреля, пока будут проводиться ремонтные работы.
После введения санкций против Сечина таможенные службы пришли с проверкой и обнаружили, что судно готовятся снять с якоря, хотя ремонт еще не завершен. Попытку Amore Vero покинуть французские территориальные воды таможенники расценили как нарушение Таможенного кодекса, поэтому судно решили арестовать.
"Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям", – написал Ле Мэр.
Un yacht appartenant à un oligarque russe a été saisi.— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 3, 2022
Merci aux douaniers français qui font respecter les sanctions de l'Union européenne à l'encontre des proches du pouvoir russe. pic.twitter.com/AZVzmlet2P
Ранее эта яхта называлась St. Princess Olga ("Святая принцесса Ольга"), но была переименована в Amore Vero после развода Сечина с супругой Ольгой. "Радио Свобода" отмечает, что Сечин отрицал, что имеет отношение к судну. Он и его жена требовали уничтожить тираж "Новой газеты", которая написала о яхте.
На сайте SuperYacht Times указано, что длина Amore Vero – 85 м. Ее построила нидерландская компания Oceanco, владельцы получили судно в 2013 году. На борту яхты может разместиться до 14 гостей.
Профильный сайт SuperYachtFan оценивает стоимость судна в $120 млн.
Издание France Bleu отметило, что это третье российское судно, арестованное во Франции в ответ на вторжение РФ в Украину. 26 февраля французские власти наложили арест на торговое судно Baltic Leader, принадлежащее, по данным французских властей, российскому банку ПСБ, а 27 февраля – на российское грузовое судно "Виктор Андрюхин".
В последнем рейтинге российских директоров-капиталистов, составленном Forbes в 2019 году, Сечин занимал седьмое место. Его пакет в компании "Роснефть" специалисты оценили в $88 млн.
Сечин стал вторым крупным российским бизнесменом, чью яхту арестовали на Западе. 2 марта стало известно, что в Германии арестовали 156-метровую яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова. Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за $600 млн.
28 февраля Евросоюз ввел санкции против российских бизнесменов и телеведущих из-за вторжения России в Украину. Под ограничения попали Сечин с Усмановым. В ЕС объяснили санкции против Сечина тем, что он является одним из ближайших советников президента РФ Владимира Путина и его личным другом. "Он ежедневно поддерживает связь с президентом России", – отмечалось в релизе.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.