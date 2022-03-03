Макаревич: Санкции Запада могут сильно повредить экономику РФ, но вряд ли уничтожат Россию. Ей не привыкать

По словам Макаревича, не понимают происходящее те россияне, у которых "вместо головы телевизор" Фото: Андрей Макаревич / Facebook

"Санкции Запада экономику повредить могут сильно, Россию уничтожить – вряд ли. Потому что ей не привыкать. В общем, бывали времена. И как-то в тяжелых ситуациях Россия умеет выстаивать. Но отношение к этой войне, безусловно, изменится у тех, у кого оно, на мой взгляд, деформировано", – сказал он.

Макаревич подчеркнул, что у граждан РФ есть возможности следить за ситуацией и видеть обстрелы российской артиллерией украинских городов.

"Интернет-то есть. Я сейчас не в России, но россияне это тоже видят. Хотя, там говорят, проблемы тоже начались", – отметил он.

Гордон спросил, понимают ли россияне, что их страна ведет варварскую войну против Украины.

"Россия состоит из огромного количества очень разных людей. Кто-то понимает, и их немало. А кто-то не понимает, потому что у них вместо головы телевизор", – ответил Макаревич.

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