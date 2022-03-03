Войска РФ не позволяют открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе – горсовет

В горсовете сообщили, что уже неделю остановлено производство на всех предприятиях группы "Метинвест" в Мариуполе, на предприятиях работают только те, кто обеспечивает поддержание жизнедеятельности оборудования и следит за тем, чтобы не допустить техногенных аварий.

"Сейчас речь не идет о возобновлении работы, ведь Мариуполь из-за военного вторжения России в Украину остается без света и других коммуникаций. Аварийные бригады пытаются сделать все возможное и под обстрелами ремонтируют поврежденные врагом коммуникации. В городе нет связи никаких операторов на данный момент, надеемся, что она в ближайшее время будет восстановлена. Группа "Метинвест" готова в любой момент доставить в Мариуполь продукты и вещи первой необходимости. Но самое страшное – что враг не позволяет открыть гуманитарные коридоры, чем создает в Мариуполе гуманитарную катастрофу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что волонтеры помогают мариупольцам и жителям ближайших поселков, которые остались без жилья: собирают теплую одежду, доставляют продовольствие.

"Компания обеспечила пребывание и питание более 130 человек в гостинице "Чайка". Также предприятия компании в Мариуполе помогают нашим военным с топливом. Мы точно знаем, что победа будет за Украиной! Мы уверены, что им нас не сломать и не запугать! Мариуполь был, есть и будет всегда только украинским городом! Верим в победу, и каждый на своем месте должен делать все ради нее!" – заявили в мэрии.