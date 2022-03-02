"Метинвест" ждет "зеленый коридор", чтобы завезти гуманитарную помощь в Мариуполь

Власти Украины призвали Красный Крест посодействовать в создании "зеленого коридора", сообщили в компании.

"Как только коридор будет открыт, грузовики с помощью будут доставлены в город. Ждем "добро" со стороны военных и открытия "зеленого коридора", – говорится в сообщении.

Бои за Мариуполь продолжаются уже неделю. Враг обстреливал жилые кварталы, есть раненые и погибшие. Как пишет УНИАН, в городе дефицит с продуктами и лекарствами. Также были проблемы с электроснабжением, сегодня утром электропитание большей части города – Центрального и Приморского районов – возобновили.