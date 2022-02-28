Больницы Каменки обеспечиваются кислородом, несмотря на боевые действия

"Всего с начала октября прошлого года в медицинские учреждения Украины предприятие передало около 700 тонн кислорода. Каждая тонна кислорода удовлетворяет потребности примерно 100 пациентов. Это неоценимый вклад "Каметстали" в медицину нашего города и Украины", – заявил генеральный директор Каменской городской больницы №9 Арнодик Каграманян.

Контекст:

Кислород нужен больницам для лечения, в частности, больных COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".