"Метинвест" будет поставлять кислород в больницы еще двух областей

В прошлом году "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около $6 млн Фото: пресс-служба Метинвест

"По всей стране растет число заболевших коронавирусом и наличие кислорода в больницах имеет первоочередное значение для их дальнейшего выздоровления. Надеемся, что оперативность наших действий, готовность всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавируса и сохранить жизни и здоровье украинцев", – рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Для Харьковской области кислород будут поставлять металлургические комбинаты "Запорожсталь" и "Азовсталь", а также Днепровский коксохимический завод, из 260 тонн уже поставлено 180 тонн.

В Херсонскую область кислород будет отправлять ММК имени Ильича, который уже безвозмездно и в полном объеме обеспечивает кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска.

"Метинвест" поставляет кислород в больницы разных регионов Украины второй год: с 2020 года по сентябрь 2021-го предприятия бесплатно передали более 2 тысяч тонн жидкого и почти 409 тысяч кубометров газообразного кислорода медикам Запорожья, Мариуполя, Киева, Харькова, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Также компания строит кислородную инфраструктуру в городах, где есть ее предприятия – в Мариуполе, Запорожье, Авдеевке, Покровске и Кривом Роге.

В прошлом году "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около $6 млн.