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"Метинвест" будет поставлять кислород в больницы еще двух областей

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В прошлом году "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около $6 млн
В прошлом году "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около $6 млн
Фото: пресс-служба Метинвест

Для пациентов с коронавирусной инфекцией в Черниговской и Херсонской областях группа "Метинвест" будет бесплатно поставлять кислороды, пишет УНИАН 27 октября. Перед этим в пресс-службе группы сообщали, что поставят 300 тонн кислорода медучреждениям Харькова и Киева.

"По всей стране растет число заболевших коронавирусом и наличие кислорода в больницах имеет первоочередное значение для их дальнейшего выздоровления. Надеемся, что оперативность наших действий, готовность всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавируса и сохранить жизни и здоровье украинцев", – рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Для Харьковской области кислород будут поставлять металлургические комбинаты "Запорожсталь" и "Азовсталь", а также Днепровский коксохимический завод, из 260 тонн уже поставлено 180 тонн.

В Херсонскую область кислород будет отправлять ММК имени Ильича, который уже безвозмездно и в полном объеме обеспечивает кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска.

"Метинвест" поставляет кислород в больницы разных регионов Украины второй год: с 2020 года по сентябрь 2021-го предприятия бесплатно передали более 2 тысяч тонн жидкого и почти 409 тысяч кубометров газообразного кислорода медикам Запорожья, Мариуполя, Киева, Харькова, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Также компания строит кислородную инфраструктуру в городах, где есть ее предприятия – в Мариуполе, Запорожье, Авдеевке, Покровске и Кривом Роге. 

В прошлом году "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около $6 млн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейЗа время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19 (более 22,5 тыс. за последние сутки), умерло 65,6 тыс. пациентов

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических. 

Ляшко сообщил 22 октября, что в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ, еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности. Министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах и в тот же день сообщил, что завод по производству медицинского кислорода на западе Украины, который останавливался из-за технической неисправности, возобновил работу.

По словам Ляшко, по просьбе Минздрава все производители "увеличили масштабы и наполнили резервы", но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились. 

Теги: медицина, здоровье, эпидемия, Харьковская область, Метинвест, Черниговская область, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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