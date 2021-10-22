Группа "Метинвест" сообщила, что поставит медучреждениям Киева и Харьковской области 300 тонн кислорода

В прошлом году "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около $6 млн Фото: metinvestholding.com

В пресс-службе отметили, что в начале октября основной поставщик кислорода в Харьковской области начал ремонт оборудования и в два раза сократил поставки в больницы – с 40 до 20 тонн в сутки. И.о. главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун обратился к руководству "Метинвеста" с просьбой помочь региону.

"К сожалению, у Харьковщины сегодня один из самых больших процентов потребности кислорода в Украине. Благодаря сотрудничеству с предприятиями группы "Метинвест" больницы области, вовлеченные в борьбу с COVID-19, теперь обеспечены кислородом в полном объеме", – сказал он.

В "Метинвесте" в ответ на обращение разработали график поставок кислорода, согласно которому больницы Харьковской области с 18 по 28 октября получат 240 тонн кислорода.

"Первые 80 тонн кислорода уже поступили в областные больницы. Кислород для медиков Харьковщины предоставят предприятия группы – "Запорожсталь", Днепровский коксохимический завод и "Азовсталь". В частности, Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 и Харьковскому областному клиническому специализированному диспансеру радиационной защиты населения "Метинвест" поставит по 60 тонн кислорода, а Харьковскому областному госпиталю ветеранов войны, Харьковской областной клинической инфекционной больнице и Купянскому территориальному медицинскому объединению – по 40 тонн", – перечислили в компании.

Также к группе "Метинвест" обратился главврач Киевской городской клинической больницы №6 Вадим Крыжевский. В это учреждение до конца октября поступит 60 тонн кислорода от "Азовстали".

"У нас начались перебои с поставками необходимого объема кислорода: больница потребляет пять тонн кислорода в сутки. Поэтому я обратился в "Метинвест", чтобы компания помогла с этим вопросом. "Метинвест" откликнулся и дает нам возможность заправить кислород в течение четырех недель. Мы очень благодарны компании. Таким образом мы сможем спасти как минимум 350 человек с коронавирусом, которые проходят лечение в нашей больнице", – отметил главный врач.

Киевская городская клиническая больница №6, Киевская городская клиническая больница №1 и Киевская областная клиническая больница в октябре уже получили 120 тонн жидкого кислорода от "Метинвеста", сообщили в пресс-службе.

"С начала октября мы снова наблюдаем всплеск заболеваемости коронавирусом по всей стране, поэтому сейчас скорость реакции на потребности медиков – наш главный союзник в борьбе с пандемией. Не менее важно, чтобы и местные власти постоянно отслеживали ситуацию и принимали быстрые решения, как и произошло в нашем случае. Мы надеемся, что быстрая реакция властей, а также готовность бизнеса всеми силами помогать медикам позволят остановить распространение коронавируса и сохранить жизни и здоровье украинцев", – рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.