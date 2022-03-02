Аварийные бригады ДТЭК вернули свет 81 тыс. абонентам в Мариуполе

"Наши коммунальщики, работники компании ДТЭК героически вышли в поле. Под обстрелами пуль, снарядов они делали все, чтобы наш город мог жить и работать. Сегодня нам это удалось. В городе появился свет, восстановилась мобильная связь, насколько это возможно. Ночью мы пекли хлеб и сделали его в три раза больше. 26 тонн хлеба появилось в наших магазинах", – сообщили в горсовете.
В ДТЭК сообщили изданию "ГОРДОН" со ссылкой на данные Министерства энергетики, энергетикам удалось вернуть электропитание 81 тыс. абонентов в центральной части и на правом берегу города. Это Центральный и Приморский районы Мариуполя.
Аварийные бригады энергетики готовы возобновить электроснабжение оставшихся 50 тыс. абонентов и ждут разрешения на выполнение работ от Вооруженных сил Украины.
По состоянию на 2 марта бои за Мариуполь – крупнейший украинский город на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – продолжаются.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.