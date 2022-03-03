Ходорковский о Путине: Без всякого сомнения, имеются клинические проявления паранойи

Ходорковский считает, что Путин (на фото) боится, что его убьют Фото: ЕРА

"Без всякого сомнения, имеются некие клинические проявления паранойи. Мы с вами это видим по вот этому длинному столу, за который он отсаживает даже самых своих близких приближенных, потому что он боится, что они его убьют. Но он не сумасшедший в том смысле, что он не стал от этого менее опасным", – сказал Ходорковский.

По его словам, Путин живет в иллюзорном мире.

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО