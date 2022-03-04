Страны ЕС упрощают условия доставки гуманитарной помощи для Украины – МИУ

Для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве Фото: mtu.gov.ua

"Речь идет об освобождении перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки. Это необходимо для оперативной доставки гуманитарных грузов на период военного положения", – рассказали в МИУ.

В частности, для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве.

Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта Германии также сообщило, что украинские перевозчики могут перевозить медикаменты и гуманитарную помощь по территории страны без использования разрешений. Для такой перевозки необходимо предоставить номер машины.

Венгрия отменила плату за пользование дорогами и регистрацию событий в электронной системе BIREG в случае транспортировки гуманитарного груза в Украину через ее территорию.

"Важно – на лобовом стекле автомобиля должно быть размещено хорошо видимое объявление с надписью Humanitarian Aid for Ukraine и рисунок креста красного цвета. В наличии должна быть заполненная на украинском/английском декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, а также сопроводительное письмо от организации (на английском языке), которая направляет гуманитарный груз в Украину с информацией о получателе, регистрационном номере автомобиля, дате отправки, характере и объеме груза", – отметили в Мининфраструктуры.

Кроме этого, информация о транспортном средстве, которое будет двигаться по территории Венгрии, должна быть предоставлена Министерству инфраструктуры Украины для информирования венгерской стороны.

Для пересечения границы с Польшей перевозчики должны заранее заполнить форму.

"Также Республика Польша упразднила плату за пользование всеми дорогами для перевозчиков гуманитарных грузов. Всех граждан Украины, вынужденно покидающих собственную страну, польская сторона обеспечит безвозмездным проездом железнодорожным транспортом", – написали в МИУ.