В большинстве областей ночь прошла относительно спокойно, в Сумской области – критическая ситуация – данные ОГА

"По состоянию на утро четвертого марта относительно спокойно ночь прошла в большинстве областей: в Ровенской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Волыни, Кировоградской области", – сказано в сообщении.

В Луганской области обстрелам подвергся Северодонецк. "Город без газа и частично без воды. В поселках-пригородах – пожары. В Донецкой области продолжаются обстрелы. Сложная ситуация остается в Мариуполе, город без связи. Критическая ситуация в Сумской области. Ахтырский район – ад. Уничтоженен Тростянец", – рассказали в ОП, ссылаясь на данные областной администрации.

В Херсоне ночью прогремело два мощных взрыва – в центре города и на окраине. "По предварительным данным, работала украинская авиация. Город готовится к провокациям со стороны россиян и вбросам", – говорится в сводке.

По всей Николаевской области наблюдается скопление техники российских оккупантов, шли бои за Вознесенск, в Николаеве относительно тихо. Информация о ситуации в Одессе пока не поступала.

"В Харькове ночь была без обстрелов. По области продолжаются бои. Напряженная ситуация в Запорожской области. Оккупационные войска строят оборонительные сооружения, грабят предпринимателей и население. Ночью было сражение в Энергодаре. В результате попадания снаряда загорелся один из корпусов учебно-тренировочного блока Запорожской АЭС. На данный момент пожар ликвидирован. В областном центре спокойно", – сообщили в ОП.

В Черниговской области ночью было три воздушных тревоги. Идут бои в окрестностях города.

"В Киевской области напряженная ситуация в Бучанском районе. Боевые действия под Макаровым, город постоянно под обстрелом. Буча, Ирпень, Гостомель – ночью велись бои", – сказано в сводке.

В Офисе президента подчеркивают, что многим областям срочно требуются гуманитарные коридоры.

"Именно о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также для доставки медикаментов и продуктов в места наиболее ожесточенных боев [украинская делегация] договорилась с россиянами 3 марта. Российский терроризм будет повержен! Враги продолжают сдаваться в плен. Вооруженные силы Украины уничтожают русских фашистов. Потери врага вдохновляют. Украина не сдает свои границы", – заключили в ОП.

Все областные военные администрации работают.