Площадку Запорожской АЭС захватили российские оккупанты – Госинспекция ядерного регулирования Украины

На АЭС работает один энергоблок из шести Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

"Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации. Персонал работает на своих рабочих местах, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Также производятся обходы для идентификации всех повреждений на площадке", – говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что из шести энергоблоков атомной станции работает только четвертый, его мощность – 690 МВт. На энергоблоках №2, №3, №5 и №6 расхолаживаются ядерные установки.

"Кроме шести энергоблоков, на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов приведет к радиоактивному выбросу", – подчеркнули в госинспекции.