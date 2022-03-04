Из Ахтырки пытаются эвакуировать население. После обстрела ТЭЦ в городе нет тепла и электричества

"Ахтырский район – территория ада. С первого дня войны Ахтырка приняла на себя жесткий удар россиян. Сегодня во время авиабомбардировки российские истребители уничтожили Ахтырскую ТЭЦ. Разбомблено полностью машинное отделение. В городе нет отопления, электроэнергии", – написал он.

По словам главы ОГА, власти пытаются "решить вопрос, как срочно вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии".

"К сожалению, в Сумской области нет сегодня "зеленых коридоров" для эвакуации людей", – подчеркнул Живицкий.

Он объяснил, что спасатели до сих пор разбирают руины обстрелянной оккупантами воинской части, а "на улицах остается много трупов, которые собирают для идентификации".

"Эта катастрофа происходит благодаря России, которая напала на Украину и при поддержке и содействии всех россиян этого мира, которые молчат или открыто поддерживают свою фашистскую власть", – заявил Живицкий.

ТЭЦ в Ахтырке и жилые кварталы города последний раз обстреляли 3 марта. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате бомбардировки ТЭЦ погибли два человека, еще один ранен.