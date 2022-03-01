В Ахтырке артиллерия РФ попала в воинскую часть, погибли десятки военнослужащих, но враг получил по заслуге – ОГА

В воинскую часть, по данным местных властей, попал снаряд из залповой системы "Град" Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

Он проинформировал о многочисленных жертвах среди военнослужащих. По словам Живицкого, завалы еще разбирают, а на кладбище готовят могилы для 70 погибших.

"Но враг тоже получает по заслуге. Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой", – написал глава ОГА.

По данным Живицкого, в воинскую часть попал снаряд из залповой системы "Град". В видеокомментарии, обнародованном в Facebook, чиновник сказал, что часть разрушена полностью. Число погибших, по его словам, превышает 70 человек. Есть жертвы и среди мирного населения.