Российские оккупанты бомбят Ахтырку, уничтожили ТЭЦ – городской голова

"Ахтырка. Российская авиация бомбит мирный украинский город. Бомба попала в ТЭЦ", – написал он.

Городской голова Ахтырки Павел Кузьменко сообщил в Facebook, что "ТЭЦ уничтожена".

"Ахтырка снова была подвергнута авиабомбардировке. Разбомбили Ахтырскую ТЭЦ, разбомбили железнодорожный вокзал, и еще несколько бомб было сброшено на город Ахтырка", – сказал он в ходе видеовключения.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате бомбардировки ТЭЦ погибли два человека, еще один ранен.