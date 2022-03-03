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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Должны были подавить действия со стороны мирных жителей вплоть до расстрелов". Пленные оккупанты дали пресс-конференцию украинским СМИ

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На вопрос, рассчитывают ли оккупанты вернуться в Россию, возглавляемую нынешней властью, они ответили, что сомневаются, хотя надежду не теряют
На вопрос, рассчитывают ли оккупанты вернуться в Россию, возглавляемую нынешней властью, они ответили, что сомневаются, хотя надежду не теряют
Скриншот: 24 Канал / YouTube

Пленные российские оккупанты рассказали о том, что нападение на Украину Россия планировала еще год назад, а после вторжения перед ними стояла задача подавлять сопротивление мирного населения. Видео пресс-конференции опубликовал 2 марта "24 канал".

Оккупанты рассказали, что являются полицейскими. В феврале их отправили на учения в Беларусь.

По словам подполковника в должности старшего оперуполномоченного УВД Дмитрия Астахова, они "до конца не верили", что войдут на территорию Украины.

Оккупанты также сообщили, что командование якобы им начало давать задания по совершению "спецоперации" уже на территории Украины.

Астахов рассказал также, что российские СМИ постоянно передавали, что в Украине "фашистский режим", "националисты захватили власть" и "надо освобождать людей от ярма".

Он подчеркнул, что ему стыдно, и обратился к российским военнослужащим.

"Если бы на мою территорию кто-то пришел, я бы поступил точно так же, как эти люди. И был бы прав. Я сейчас получаюсь в роли карателя. Здесь происходит геноцид. Народ уничтожается. Украинский народ. Ну и мы – за то, что вторглись на чужую территорию. Россия победителем здесь не будет. Пока есть возможность – остановитесь, вернитесь домой", – сказал он.

Инспектор группы информации и документирования подразделения отряда милиции особого назначения (ОМОН) из Новокузнецка Кемеровской области Евгений Спиридонов сообщил, что перед ними ставилась задача подавлять мирные протесты в случае захвата Киева.

"При поддержке вооруженных сил РФ мы должны были заехать в Киев и оказать им взаимодействие в захвате. После захвата мы должны были всяческим образом подавить противоправные действия со стороны мирных жителей Украины – вплоть до арестов, физических принуждений, расстрелов", – рассказал оккупант.

Он добавил, что, когда ложился спать, молился, чтобы к ним не прилетел снаряд.

По словам старшего сержанта полиции ОМОН Новокузнецка Евгения Плотникова, Россия готовилась к нападению на Украину еще в прошлом году.

"Как мы потом осознали, подготовка к войне с Украиной осуществлялась заранее. То есть еще летом 2021 года. Также пособирали на учения все подразделения Росгвардии, ОМОН, специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и вооруженных сил РФ. Также в состав входили силовики Чечни и Дагестана", – рассказал он.

На вопрос, рассчитывают ли оккупанты вернуться в Россию, возглавляемую нынешней властью, они ответили, что сомневаются, хотя надежду не теряют.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человекРоссия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Теги: Россия, Украина, оккупация, агрессия, ОМОН, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация, военнослужащий, полицейский, Росгвардия, Новокузнецк, силовики, войска, российские оккупанты
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