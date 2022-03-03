Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"

Роднянский отметил, что жителям РФ не нравятся слова о российской агрессии, а "эксперты" с экрана им говорят, что украинцы сами стреляют в свои дома Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

"Вчера крупнейший русскоязычный город Украины Харьков обстреляли из "Градов". На самой большой площади Европы – харьковской площади Свободы – взорвались две крылатые ракеты. Я знаю это не только потому, что видел немало видео, но и от моей родной тети, 84 лет от роду, рядом с домом которой это произошло. Погибли десятки людей. Ранены сотни. Женщины, дети, старики. Никакие не "националисты" и, тем более, не "наркоманы". Обычные люди", – написал он в публикации.

Роднянский отметил, что жителям РФ не нравятся слова о российской агрессии, а "эксперты" с экрана им говорят, что украинцы "сами стреляют в свои дома, сами убивают соседей, сами воюют друг с другом".

"Такие зрители, а их миллионы, верят в то, что идет "специальная операция", а не полномасштабная война против "братского" (уже навсегда в кавычках) народа, что стреляют россияне только по военной инфраструктуре, а не по мирным городам, что сражаются они с "бандами националистов", а не с украинским народом", – подчеркнул он в посте.

В подтверждение своих слов бывший владелец телеканала "1+1" рассказал про публикацию молодого человека, живущего в Украине, который позвонил своему отцу в Россию.

"Тот послушал рассказ сына и жестко сказал, что это все ерунда, "наши" там спасают людей от "фашистов" и раздают теплые одеяла украинским солдатам. Отец не поверил сыну, рассказавшему, как его мать и бабушка скрываются в ванной во время обстрелов", – добавил он в подписи.

"Не ограничивайтесь телевизором. Ищите информацию и в YouTube, и в Telegram-каналах, читайте международные новости. Анализируйте, подвергайте сомнению, сопоставляйте. Я понимаю, что существуют разные точки зрения, и я готов дискутировать бесконечно. Но не во время войны. Ее необходимо остановить. А потом спорить и определяться", – заявил Роднянский.