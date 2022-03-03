Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"

"Вчера крупнейший русскоязычный город Украины Харьков обстреляли из "Градов". На самой большой площади Европы – харьковской площади Свободы – взорвались две крылатые ракеты. Я знаю это не только потому, что видел немало видео, но и от моей родной тети, 84 лет от роду, рядом с домом которой это произошло. Погибли десятки людей. Ранены сотни. Женщины, дети, старики. Никакие не "националисты" и, тем более, не "наркоманы". Обычные люди", – написал он в публикации.
Роднянский отметил, что жителям РФ не нравятся слова о российской агрессии, а "эксперты" с экрана им говорят, что украинцы "сами стреляют в свои дома, сами убивают соседей, сами воюют друг с другом".
"Такие зрители, а их миллионы, верят в то, что идет "специальная операция", а не полномасштабная война против "братского" (уже навсегда в кавычках) народа, что стреляют россияне только по военной инфраструктуре, а не по мирным городам, что сражаются они с "бандами националистов", а не с украинским народом", – подчеркнул он в посте.
В подтверждение своих слов бывший владелец телеканала "1+1" рассказал про публикацию молодого человека, живущего в Украине, который позвонил своему отцу в Россию.
"Тот послушал рассказ сына и жестко сказал, что это все ерунда, "наши" там спасают людей от "фашистов" и раздают теплые одеяла украинским солдатам. Отец не поверил сыну, рассказавшему, как его мать и бабушка скрываются в ванной во время обстрелов", – добавил он в подписи.
"Не ограничивайтесь телевизором. Ищите информацию и в YouTube, и в Telegram-каналах, читайте международные новости. Анализируйте, подвергайте сомнению, сопоставляйте. Я понимаю, что существуют разные точки зрения, и я готов дискутировать бесконечно. Но не во время войны. Ее необходимо остановить. А потом спорить и определяться", – заявил Роднянский.
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Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек ("Радіо Свобода" уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о "почти 9000 убитых россиян". В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 2 марта Гаагский трибунал приступил к расследованию.