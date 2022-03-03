"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"

"Давайте поймем раз и навсегда, что такое российская агрессия, открытая аннексия Крыма, поддержка сепаратизма на Донбассе. Нет, нельзя, если даже очень хочется, отделяться от своей страны, есть на это законы, есть международное право. Украину Россия разрывает на части уже восемь лет", – заявила она.
Осадчая обратилась к российской армии.
"Русские солдаты, идите домой. Матери российских солдат, ваши дети – преступники, забирайте их домой, пока не поздно", – сказала телеведущая.
Она также обратилась к гражданскому населению РФ.
"Не молчите! Говорите! Выходите на улицы! Только в ваших силах поменять этот режим", – обратилась она к россиянам.
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Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек ("Радіо Свобода" уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о "почти 9000 убитых россиян". В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 2 марта Гаагский трибунал приступил к расследованию.
В первый день вторжения оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".
25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.
Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате ЧАЭС оккупантами, попросила агентство наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов, сообщило 26 февраля агентство "Интерфакс-Украина".