"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"

Осадчая: Давайте поймем раз и навсегда, что такое российская агрессия, открытая аннексия Крыма, поддержка сепаратизма на Донбассе Фото: kosadcha / Instagram

"Давайте поймем раз и навсегда, что такое российская агрессия, открытая аннексия Крыма, поддержка сепаратизма на Донбассе. Нет, нельзя, если даже очень хочется, отделяться от своей страны, есть на это законы, есть международное право. Украину Россия разрывает на части уже восемь лет", – заявила она.

Осадчая обратилась к российской армии.

"Русские солдаты, идите домой. Матери российских солдат, ваши дети – преступники, забирайте их домой, пока не поздно", – сказала телеведущая.

Она также обратилась к гражданскому населению РФ.

"Не молчите! Говорите! Выходите на улицы! Только в ваших силах поменять этот режим", – обратилась она к россиянам.