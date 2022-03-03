  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева

Андрей Данилко: Все складывается так, что, поверьте, вот все будет хорошо! Фото: скриншот Факти ICTV / YouTube

Данилко давал комментарий ведущему в рамках прямого эфира общего информационного марафона, который показывают украинские телеканалы, из подъезда своего дома на Крещатике.

"У меня сегодня радостное событие! Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю, я его называю кастрюлей, Владимира Соловьева. О боги, какое счастье! Эта карлица, виляющая жопой, столько нанесла вреда людям! Наконец его забанили", – сказал он в кадре.

Также Данилко отметил, что даже в такой ужасной ситуации необходимо "культивировать позитив вокруг себя".

"Хочу сказать нашим артистам, которые, бывает, делают какие-то обращения – ну поплачьте за кадром, а в кадре скажите какую-нибудь полезную информацию, которая нужна будет людям. Я за то, чтобы без всякой паники, спокойно, уверенно", – сообщил он в эфире.

В комментариях ведущему Данилко подчеркнул, что уверен в победе Украины.

"Я настолько верю в нашу победу! Все складывается так, что, поверьте, вот все будет хорошо!" – сказал артист.

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