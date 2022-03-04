Российские оккупанты сосредоточились на Киеве – Генштаб ВСУ

"Основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. В ходе выполнения этой задачи группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку переброски дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, захватчики уже ввели в так называемую "спецоперацию" в Украине вторые эшелоны и большую часть оперативных резервов.

"На всех направлениях противник несет потери, демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику. Эти трофеи помогают бить российских захватчиков", – заявили в Генштабе.

В Киевскую область российские оккупанты вторглись со стороны Беларуси, захватив, в частности, зону отчуждения ЧАЭС и ряд населенных пунктов.