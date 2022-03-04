Из 480 ракет, выпущенных россиянами по Украине, более 70 запустили из Беларуси – Пентагон

По данным Пентагона, оккупанты перемещают свои ракетные системы в Украину Фото: ЕРА

"Мы насчитали более 480 пусков российских ракет всех размеров и мощностей. [...] Более 230 выпущены в Украине, у них есть мобильные системы, они перемещают их. [...] Более 160 – из России, более 70 – из Беларуси, а затем очень небольшое количество, менее 10, которые мы наблюдали, – из Черного моря", – сказал он.

Представитель Пентагона отметил, что по оценкам американской стороны, "украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются неповрежденными и эффективными".